Мероприятие X
2 и 3 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.
Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
2 октября 2020, пятница
23:00
3 октября 2020, суббота
23:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
3 октября, суббота 09:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽