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Мероприятие X

Мероприятие X

2 и 3 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.

Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
2 октября 2020, пятница
23:00
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3 октября 2020, суббота
23:00
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Касса
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
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30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Усадебное путешествие «Просторы Бежин луга»
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3 октября, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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