Выходные в Туле: 15-17 ноября

Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, многих заинтересуют шорты. А еще нас ждет музыкальный «звездный десант», открытие катка, день рождения паба и японский кукольный театр. Подробности – в обзоре.

Фестиваль

Когда: 16 ноября, суббота, 18.00

Где: атриум Тульского кремля

Цена: 700 р. (до 15 ноября), 1000 р. (16 ноября), вход для участников фестиваля всех лет по предварительной регистрации.

Масштабное кинособытие ждет любителей кино. В Тульском кремле пройдет церемония награждения финалистов фестиваля коротких фильмов «Шорты». Гостей ждет светское мероприятие: красная дорожка, награждение победителей кинофестиваля «ШОРТЫ», шоу-программа, показы фильмов победителей. Приготовьте свое самое красивое платье и одолжите смокинг — на фестивале действует строгий дресс-код.

События

Когда: 15 ноября, пятница, 16.00

Где: пл. Ленина, Тула

Вход свободный, прокат коньков бесплатный (денежный залог).

В день открытия катка туляков и гостей областного центра ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станет группа «Иванушки International».



В программе:

16.00 Развлекательная программа.

17.00 Торжественное открытие катка.

20.00 Концерт группы «Иванушки International».

21.20 Дискотека на льду.

Когда: 16 ноября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 900 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525-025.

Юлию Коган заставил приехать в Тулу день рождения Harat’s pub. В честь праздника певица представит обновленную программу, в которой есть искрометные юмористические песни, проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв! А также Юлия исполнит песни, которые были записаны в сотрудничестве с группами «Ленинград» и «Король и Шут».

Концерты

Когда: 16 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1000 р.

В клубе Backstage пройдет большой осенний концерт группы «Элизиум». Музыканты представят всё лучшее и новое. В течение двух часов «Элизиум» сыграет все лучшие свои хиты, охватывая почти четверть века творчества, а также на радость своим преданным фанам представит абсолютно новые песни.

Когда: 17 ноября, воскресенье, 20.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1200 р.

В воскресенье группа «Слот» представит свой новый альбом «200 кВт» на большом концерте в тульском клубе Backstage! «200 кВт» — это динамичный, изрядно электронный, агрессивный и злободневный дэнс-кор. Именно на «200 кВт» разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами. Предстоящий тур в поддержку альбома обещает стать главным событием концертного сезона в России как для неискушённых неофитов, так и для олдскульных фэнов команды.

Когда: 16 ноября, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51

Цена: от 400 р.

В Тульской филармонии выступит литовский инструментальный ансамбль SUBTILU-Z. Это необыкновенная четвёрка музыкантов, союз эстетов звука, поставивших своей целью достичь исключительного качества звучания.

В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки песен, награждённых музыкальной премией «Грэмми», а также авторские сочинения самой группы.

Когда: 17 ноября, воскресенье, 18.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, пр. Ленина, 51

Цена: 1000-2700 р.

В Тульской филармонии пройдет концерт поэтессы и актрисы Веры Полозковой. Вера — одна из самых ярких звезд русской блогосферы. Она не только поэт и актриса, но и лидер собственной рок-банды.

Но любят ее, конечно, за стихи.

Вера пишет стихи с пяти лет. Первая книга была опубликована тиражом в 350 экземпляров, когда Вере было всего 15. Маленькая девочка с широко распахнутыми карими глазами и глубокими, несколько депрессивными стихами покорила сердца россиян. «Талант! Молодое дарование!» — восторженные возгласы раздавались буквально на каждом углу.

Театры

Когда: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Где: 15 ноября, пятница, 19.00

Цена: от 2100 р.

Увидеть 12 известнейших мюзиклов за полтора часа? Вам кажется фантастикой, а на самом деле очень даже реально в новом шоу от солиста Notre Dame de Paris и «Графе Монте Кристо» Влада Дыбского. Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией и цирковыми номерами, которые тем не менее являются лишь драгоценной оправой.

Главной жемчужиной шоу являются блистательные вокальные номера в исполнении известных артистов: Теоны Дольниковой, Анастасии Гончар, Алексея Лосихина, Валерия Анохина, Карине Асирян, Антона Дерова и многих других.

Когда: 15 ноября, пятница, 18.30

Где: КДЦ «Азот», Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

Цена: 700−1300 р.

«Звездный» состав: Татьяна Кравченко, Сергей Колесников, Александр Носик, Андрей Васильев, Андрей Бутин, Дарья Михайличенко.

Феерично смешная комедия рассказывает о жизни успешного и любвеобильного пластического хирурга. С целью избежать серьезных отношений, он рассказывает своим подружкам, что давно и счастливо женат и имеет троих детей. Однако его очередная юная любовница не желает становиться причиной семейной драмы, ведь она искренне верит в крепкий брак своего героя. И тогда ловелас уговаривает свою помощницу сыграть роль неверной жены… Смогут ли персонажи обрести свое счастье, смотрите на премьере спектакля.

Когда: 15 ноября, пятница, 18.30

Где: Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, пр. Ленина, 34-а

Цена: 300-700 р.

Классика никогда не выйдет из моды, вот и мы предлагаем еще раз обратить внимание на новую постановку «Каренины» по роману Л. Н. Толстого .

Создатели спектакля находят своих героев среди нас. В соседней квартире или в доме напротив они живут знакомой нам жизнью и решают те же проблемы, что и мы. Анна, Серёжа, Каренин, Вронский и другие герои романа оказываются в известной нам драме под пристальным взглядом ясновидящего Ландо. Сохраняя за зрителем право находить ответы, авторы спектакля формулируют вопросы и отказываются от оценочных интонаций. «Каренины» в постановке Евгения Маленчева — современный технологичный спектакль, основанный на подробной психологической разработке и внимательном изучении сложных человеческих поступков и мотиваций.

Спорт

Когда: 17 ноября, воскресенье, 15.00

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Вход свободный.





На Центральном стадионе «Арсенал» состоится товарищеский матч тульского «Арсенала» и фарм-клуба из Новомосковска «Химик-Арсенал».

Детям

Когда: 17 ноября, воскресенье, 11.00

Где: «Барабан», арт-площадка, Тула, ул. Каминского, 24 (Творческий индустриальный кластер «Октава»)

Цена: 350 р.

Театр «Барабан» покажет спектакль-фантазию в японском стиле для детей и взрослых. Спектакль представит калужский театр «Ку».



Экзотика японской маски, нежные переливы флейт и колдовской ритм барабанов, магия вееров, контрастность и строгость цветов — всё это рождает незабываемую сказочную атмосферу, в которой особенно ярко проявляется простая общечеловеческая истина: дружба, верность и любовь дороже золота, они спасут в любой жизненной ситуации!

Когда: 17 ноября, воскресенье, 13.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 1300-1600 р.

В воскресенье в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Гостей ждет увлекательное путешествие в волшебную страну МЯУГЛИ, где люди и кошки понимают друг друга. Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки.

Когда: 16 ноября, суббота, 11.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Цена: 200-400 р.

В театрально-концертном центре покажут весёлый музыкальный спектакль для маленьких зрителей.



Однажды трое друзей — Кот, Собака и Лошадка — отправились в весёлое морское путешествие, в котором каждого из друзей ждало испытание. Лошадке звёзды предлагали крылья для свободного полёта. Собаку манили сахарная косточка и уютная конура. А Кота Золотая Рыбка сделала Самым Главным Котом, которому вообще не нужны друзья…

Когда: 15 ноября, пятница, 15.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский пр., 16

Цена: 60 р.

В Мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет лекция, посвященная героям обороны Тулы во время Великой Отечественной войны.

Улица Болдина, Жаворонкова, Агеева… Они носят имена тех, кто оставил глубокий след в истории тульского края, встав на защиту Тулы в 1941 году. Это герои Советского Союза Василий Гаврилович Жаворонков и Григорий Антонович Агеев, Герой Российской Федерации Анатолий Петрович Горшков, генерал-полковник Иван Васильевич Болдин, артиллерист Григорий Матвеевич Волнянский. На лекции научный сотрудник музея расскажет о биографии и подвигах тех, кто встал на защиту Тулы осенью 1941 года, а также ответит на все вопросы. Лекция будет полезна тем, кто интересуется краеведением и просто хотел бы больше знать о родном городе.

Выставки

Когда: 15-17 ноября, пятница-воскресенье, 11.00

Где: «Ясная Поляна», научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого

Тула, ул. Октябрьская, 12

Цена: билет без экскурсионного обслуживания: для посетителей льготных категорий — 30 рублей, полный билет — 50 р.

В галерее «Ясная Поляна» начнет свою работу выставка живописных работ легенды мировой балетной сцены, известного хореографа и режиссера Владимира Васильева.

Основную часть экспозиции в галерее «Ясная Поляна» составят 45 живописных работ, выполненных в разных техниках, а также около 30 акварельных миниатюр разных лет. Большинство из них представляют собой пейзажи, увиденные художником в многочисленных поездках по всему миру.

В экспозицию также войдут работы московского скульптора Ярослава Бородина, изображающие Владимира Васильева в его сценических ролях, а также эскизы к некоторым постановкам балетмейстера.

Когда: 15-17 ноября, пятница-воскресенье, 10.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11

Вход свободный.

В атриуме «Искры» откроется выставка фотографий «Живая «Искра»: пространство, которое не утихает». Гости увидят работы выпускников и студентов «Библиотеки» @fotodelo.club.

Лекции

Когда: 17 ноября, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский прочтет в «Типографии» лекцию о происхождении человека.

Линия наших предков тянется от возникновения планеты и зарождения жизни. Было ли это случайностью или закономерностью? Какие существа были нашими прямыми пращурами, а какие лишь отдалёнными родственниками? Чем человек похож на обезьяну и чем он особен? Каковы наши главные человеческие свойства и откуда они взялись? Ответы на эти и другие вопросы — в лекции Станислава Дробышевского.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

На большие экраны выходит ремейк легендарных «Ангелов Чарли». История о трех красотках-спецагентах и их начальнике Чарли продолжается.

По сюжету загадочный Чарли владеет особым детективным агентством «Таунсенд» с филиалами по всему миру, которое предлагает услуги безопасности известным и богатым личностям. В роли охранников выступают специальные натренированные девушки, которых называют «ангелы». Лучшие из лучших охраняют и следят за безопасностью самого Чарли. В роли легендарной троицы агентов выступили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм для любителей автоспорта и красивых автомобилей. В центре истории — противостояние королей корпораций Ford и Ferrari.

Действие происходит в 60-е годы. Британский талантливый гонщик Кен Майлз и его соратник-американец автомобильный конструктор по имени Кэрролл Шелби. Объединившись они бросают вызов машинным корпорациям и титанам скорости, в надежде спроектировать спортивный автомобиль, способный на полном серьёзе конкурировать и обыгрывать именитую марку Ferrari на чемпионате мира во Франции.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.