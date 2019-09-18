Пластический хирург легко и беззаботно порхает по жизни. С целью избежать серьезных отношений, он рассказывает своим подружкам, что давно и счастливо женат и имеет троих детей.

Но годы идут, и беззаботный повеса вдруг осознает, что настало время остепениться. Однако его очередная юная любовница не желает становиться причиной семейной драмы, ведь она искренне верит в крепкий брак своего героя. И нашему ловеласу приходится сочинять новую историю и уговаривать свою помощницу, которая много лет безответно любит его, сыграть роль неверной супруги. Преданная медсестра блистательно справляется с этой ролью.

И только неожиданный финал этой феерично смешной комедии покажет смогут ли персонажи обрести свое счастье.

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут с антрактом.

В ролях: Татьяна Кравченко, Сергей Колесников, Александр Носик, Андрей Васильев, Андрей Бутин, Дарья Михайличенко.