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Соколова

Соколова

Пластический хирург легко и беззаботно порхает по жизни. С целью избежать серьезных отношений, он рассказывает своим подружкам, что давно и счастливо женат и имеет троих детей. 

Но годы идут, и беззаботный повеса вдруг осознает, что настало время остепениться.  Однако его очередная юная любовница не желает становиться причиной семейной драмы, ведь она искренне верит в крепкий брак своего героя. И нашему ловеласу приходится сочинять новую историю и уговаривать свою помощницу, которая много лет безответно любит его, сыграть роль неверной супруги. Преданная медсестра блистательно справляется с этой ролью. 

И только неожиданный финал этой феерично смешной комедии покажет смогут ли персонажи обрести свое счастье. 

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут с антрактом. 

В ролях: Татьяна Кравченко, Сергей Колесников, Александр Носик, Андрей Васильев, Андрей Бутин, Дарья Михайличенко.

Где и когда?
КДЦ Азот
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
15 ноября 2019, пятница
18:30
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