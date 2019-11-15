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Семейные традиции

Семейные традиции

В ТРЦ «Гостиный двор» пройдет фестиваль «Семейные традиции». Главной целью фестиваля является развитие и сохранение семейных традиций, повышение статуса семьи в обществе, укрепление института семьи.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых: музыкальные и танцевальные номеров, конкурс семейных традиций, веселый квест и лотерея, которая будет проходит каждый фестивальный вечер.

Также гостей ждут полезные лекции для будущих родителей, мастер-классы и развлечения для детей и семейный показ мод.

Вход свободный.

Где и когда?
Гостиный двор, торговый центр
Тула, улица Советская, 47
16 ноября 2019, суббота
15:00
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17 ноября 2019, воскресенье
15:00
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22 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Gayazov$ Brother$
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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