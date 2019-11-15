Семейные традиции
В ТРЦ «Гостиный двор» пройдет фестиваль «Семейные традиции». Главной целью фестиваля является развитие и сохранение семейных традиций, повышение статуса семьи в обществе, укрепление института семьи.
Гостей ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых: музыкальные и танцевальные номеров, конкурс семейных традиций, веселый квест и лотерея, которая будет проходит каждый фестивальный вечер.
Также гостей ждут полезные лекции для будущих родителей, мастер-классы и развлечения для детей и семейный показ мод.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 47
16 ноября 2019, суббота
15:00
17 ноября 2019, воскресенье
15:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2200 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽