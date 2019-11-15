В ТРЦ «Гостиный двор» пройдет фестиваль «Семейные традиции». Главной целью фестиваля является развитие и сохранение семейных традиций, повышение статуса семьи в обществе, укрепление института семьи.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых: музыкальные и танцевальные номеров, конкурс семейных традиций, веселый квест и лотерея, которая будет проходит каждый фестивальный вечер.

Также гостей ждут полезные лекции для будущих родителей, мастер-классы и развлечения для детей и семейный показ мод.

Вход свободный.