«Химик-Арсенал» - Арсенал (Тула)
На Центральном стадионе «Арсенал» состоится товарищеский матч тульского «Арсенала» и фарм-клуба из Новомосковска «Химик-Арсенал».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
17 ноября 2019, воскресенье
15:00
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
18 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽