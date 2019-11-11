Большой секрет

В театрально-концертном центре покажут весёлый музыкальный спектакль для маленьких зрителей.



Однажды трое друзей — Кот, Собака и Лошадка — отправились в весёлое морское путешествие, в котором каждого из друзей ждало испытание. Лошадке звёзды предлагали крылья для свободного полёта. Собаку манили сахарная косточка и уютная конура. А Кота Золотая Рыбка сделала Самым Главным Котом, которому вообще не нужны друзья…

Стоимость: 200−400 р.