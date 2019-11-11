Большой секрет
В театрально-концертном центре покажут весёлый музыкальный спектакль для маленьких зрителей.
Однажды трое друзей — Кот, Собака и Лошадка — отправились в весёлое морское путешествие, в котором каждого из друзей ждало испытание. Лошадке звёзды предлагали крылья для свободного полёта. Собаку манили сахарная косточка и уютная конура. А Кота Золотая Рыбка сделала Самым Главным Котом, которому вообще не нужны друзья…
Стоимость: 200−400 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
16 ноября 2019, суббота
11:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽