Театр кошек Юрия Куклачева
В Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «МЯУГЛИ», где люди и кошки понимают друг друга! Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 ноября 2019, воскресенье
13:00
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
18 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽