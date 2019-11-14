Их именами называли улицы Тулы

15 ноября в Мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет лекция, посвященная героям обороны Тулы во время Великой Отечественной войны.

Улица Болдина, Жаворонкова, Агеева… Они носят имена тех, кто оставил глубокий след в истории тульского края, встав на защиту Тулы в 1941 году. Это герои Советского Союза Василий Гаврилович Жаворонков и Григорий Антонович Агеев, Герой Российской Федерации Анатолий Петрович Горшков, генерал-полковник Иван Васильевич Болдин, артиллерист Григорий Матвеевич Волнянский. На лекции научный сотрудник музея расскажет о биографии и подвигах тех, кто встал на защиту Тулы осенью 1941 года, а также ответит на все вопросы. Лекция будет полезна тем, кто интересуется краеведением и просто хотел бы знать больше о родном городе.

Стоимость: 60 руб.