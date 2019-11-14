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Их именами называли улицы Тулы

Их именами называли улицы Тулы

15 ноября в Мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет лекция, посвященная героям обороны Тулы во время Великой Отечественной войны.

Улица Болдина, Жаворонкова, Агеева… Они носят имена тех, кто оставил глубокий след в истории тульского края, встав на защиту Тулы в 1941 году. Это герои Советского Союза Василий Гаврилович Жаворонков и Григорий Антонович Агеев, Герой Российской Федерации Анатолий Петрович Горшков, генерал-полковник Иван Васильевич Болдин, артиллерист Григорий Матвеевич Волнянский. На лекции научный сотрудник музея расскажет о биографии и подвигах тех, кто встал на защиту Тулы осенью 1941 года, а также ответит на все вопросы. Лекция будет полезна тем, кто интересуется краеведением и просто хотел бы знать больше о родном городе.

Стоимость: 60 руб.

 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
15 ноября 2019, пятница
15:00
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Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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28 ноября, четверг 20:00
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