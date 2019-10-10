SUBTILU-Z
В Тульской филармонии выступит литовский инструментальный ансамбль SUBTILU-Z.
В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки песен, награждённых музыкальной премией «Грэмми», а также авторские сочинения самой группы.
Subtilu-Z — это необыкновенная четвёрка музыкантов, союз эстетов звука, поставивших своей целью достичь исключительного качества звучания. Они находятся в непрерывном поиске новых средств для выражения музыкальной энергии, которая переполняет их, и на своих концертах приглашают слушателей вместе получать удовольствие от музыки, выключить аналитический ум, отвлечься от будничной суеты и услышать то, что не выражается ни нотами, ни словами, а только душой исполнителей.
Инструментальный ансамбль является участником и победителем многих международных конкурсов и фестивалей, среди его достижений:
- I место на XVIII Международном конкурсе аккордеонной музыки «Citta di Lanciano» (Италия) в 2008 году;
- III место на одном из престижнейших международных конкурсов аккордеонной музыки «Citta di Castelfidardo» (Италия) в 2009 году;
- I место на I Международном конкурсе аккордеонистов в Вильнюсе в 2011 году;
- III место на I Международном конкурсе инструментальных ансамблей «Национальная коллекция» в Санкт-Петербурге в 2018 году.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
16 ноября 2019, суббота
17:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-1100 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽