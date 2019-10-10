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SUBTILU-Z

SUBTILU-Z

В Тульской филармонии выступит литовский инструментальный ансамбль SUBTILU-Z.

В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки песен, награждённых музыкальной премией «Грэмми», а также авторские сочинения самой группы.

Subtilu-Z — это необыкновенная четвёрка музыкантов, союз эстетов звука, поставивших своей целью достичь исключительного качества звучания. Они находятся в непрерывном поиске новых средств для выражения музыкальной энергии, которая переполняет их, и на своих концертах приглашают слушателей вместе получать удовольствие от музыки, выключить аналитический ум, отвлечься от будничной суеты и услышать то, что не выражается ни нотами, ни словами, а только душой исполнителей.

Инструментальный ансамбль является участником и победителем многих международных конкурсов и фестивалей, среди его достижений:
  • I место на XVIII Международном конкурсе аккордеонной музыки «Citta di Lanciano» (Италия) в 2008 году;
  • III место на одном из престижнейших международных конкурсов аккордеонной музыки «Citta di Castelfidardo» (Италия) в 2009 году;
  • I место на I Международном конкурсе аккордеонистов в Вильнюсе в 2011 году;
  • III место на I Международном конкурсе инструментальных ансамблей «Национальная коллекция» в Санкт-Петербурге в 2018 году.
 
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
16 ноября 2019, суббота
17:00
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Касса
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-1100 ₽
Юрий Николаенко в Туле
Купить билет
29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Черная курица и Подземное королевство
Купить билет
29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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