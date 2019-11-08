Иванушки International на открытии Губернского катка

15 ноября в Туле на площади Ленина откроется Губернский каток.

В день открытия катка туляков и гостей областного центра ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станет группа «Иванушки International».



В программе:

16.00 Развлекательная программа

17.00 Торжественное открытие катка

20.00 Концерт группы «Иванушки International»

21.20 Дискотека на льду

Стоимость: Вход свободный, прокат коньков бесплатный (денежный залог).