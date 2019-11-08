Иванушки International на открытии Губернского катка
15 ноября в Туле на площади Ленина откроется Губернский каток.
В день открытия катка туляков и гостей областного центра ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станет группа «Иванушки International».
В программе:
16.00 Развлекательная программа
17.00 Торжественное открытие катка
20.00 Концерт группы «Иванушки International»
21.20 Дискотека на льду
Стоимость: Вход свободный, прокат коньков бесплатный (денежный залог).
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
15 ноября 2019, пятница
16:00
24 ноября
₽ Билеты: 300 ₽
23 ноября, суббота 21:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 950 ₽