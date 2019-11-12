Театр «Барабан» покажет спектакль-фантазию в японском стиле для детей и взрослых. Спектакль представит калужский театр «Ку»

Спектакль «Обезьянье царство» - фантазийное полотно, способное заворожить не только маленьких любителей таинственных сказочных историй, но и взрослых ценителей утончённой красоты востока.



Экзотика японской маски, нежные переливы флейт и колдовской ритм барабанов, магия вееров, контрастность и строгость цветов – всё это рождает незабываемую сказочную атмосферу, в которой особенно ярко проявляется простая общечеловеческая истина: дружба, верность и любовь дороже золота, они спасут в любой жизненной ситуации!



Режиссёр спектаклей – Светлана Никифорова

Художник – Виталий Черников

Артисты: Надежда Бурнашова, Варвара Маркелова, Елизавета Маркелова, Светлана Маркелова, Светлана Никифорова



Стоимость: 350 р.