Обезьянье царство
Театр «Барабан» покажет спектакль-фантазию в японском стиле для детей и взрослых. Спектакль представит калужский театр «Ку»
Спектакль «Обезьянье царство» - фантазийное полотно, способное заворожить не только маленьких любителей таинственных сказочных историй, но и взрослых ценителей утончённой красоты востока.
Экзотика японской маски, нежные переливы флейт и колдовской ритм барабанов, магия вееров, контрастность и строгость цветов – всё это рождает незабываемую сказочную атмосферу, в которой особенно ярко проявляется простая общечеловеческая истина: дружба, верность и любовь дороже золота, они спасут в любой жизненной ситуации!
Режиссёр спектаклей – Светлана Никифорова
Художник – Виталий Черников
Артисты: Надежда Бурнашова, Варвара Маркелова, Елизавета Маркелова, Светлана Маркелова, Светлана Никифорова
Стоимость: 350 р.