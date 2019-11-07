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Шорты

Шорты

16 ноября в Тульском кремле пройдет церемония награждения финалистов фестиваля коротких фильмов «Шорты». Пообедители будут определены в семи номинациях: фильм, анимация, трейлер, постер, актер, оператор, саундтрек.

Гостей ждет светское мероприятие: красная дорожка, награждение победителей кинофестиваля «ШОРТЫ», шоу-программа, показы фильмов победителей.

Сбор гостей в 17.30.

Цена и дресс-код

Мужчины: классический костюм темного цвета, галстук или бабочка любого цвета, смокинг приветствуется

Женщины: платье для коктейля, вечернее платье, костюм

Цена: 500 р. (до 10 ноября), 700 р. (до 15 ноября), 1000 р. (16−17 ноября), вход для участников фестиваля всех лет по предварительной регистрации.

Купить билеты можно в кассах по следующим адресам:

  • Гостиный двор, ул. Советская д. 47
  • Тульский областной центр молодежи, ул. Демонстрации 134
  • Тульская Областная Филармония, пр. Ленина, д. 51
  • ДК «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52
  • Городской концертный зал, ул. Советская, д. 2
  • Гипермаркет «Глобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а
  • ТРЦ Макси, Пролетарский пер., 2
  • КДЦ «Азот», Новомосковск, ул. Куйбышева, 15-г
 

Международный независимый фестиваль коротких фильмов «ШОРТЫ» проводится в Туле ежегодно с 2010 года.

За годы проведения фестиваль стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, в нём приняли участие более 1000 человек и творческих коллективов из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
16 ноября 2019, суббота
18:00
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Касса
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Summit
Купить билет
28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-1100 ₽
Юрий Николаенко в Туле
Купить билет
29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Черная курица и Подземное королевство
Купить билет
29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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