16 ноября в Тульском кремле пройдет церемония награждения финалистов фестиваля коротких фильмов «Шорты». Пообедители будут определены в семи номинациях: фильм, анимация, трейлер, постер, актер, оператор, саундтрек.

Гостей ждет светское мероприятие: красная дорожка, награждение победителей кинофестиваля «ШОРТЫ», шоу-программа, показы фильмов победителей.

Сбор гостей в 17.30.

Цена и дресс-код

Мужчины: классический костюм темного цвета, галстук или бабочка любого цвета, смокинг приветствуется



Женщины: платье для коктейля, вечернее платье, костюм

Цена: 500 р. (до 10 ноября), 700 р. (до 15 ноября), 1000 р. (16−17 ноября), вход для участников фестиваля всех лет по предварительной регистрации.

Купить билеты можно в кассах по следующим адресам:

Гостиный двор, ул. Советская д. 47

Тульский областной центр молодежи, ул. Демонстрации 134

Тульская Областная Филармония, пр. Ленина, д. 51

ДК «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52

Городской концертный зал, ул. Советская, д. 2

Гипермаркет «Глобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а

ТРЦ Макси, Пролетарский пер., 2

КДЦ «Азот», Новомосковск, ул. Куйбышева, 15-г

Международный независимый фестиваль коротких фильмов «ШОРТЫ» проводится в Туле ежегодно с 2010 года.



За годы проведения фестиваль стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, в нём приняли участие более 1000 человек и творческих коллективов из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России.