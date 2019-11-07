Шорты
16 ноября в Тульском кремле пройдет церемония награждения финалистов фестиваля коротких фильмов «Шорты». Пообедители будут определены в семи номинациях: фильм, анимация, трейлер, постер, актер, оператор, саундтрек.
Гостей ждет светское мероприятие: красная дорожка, награждение победителей кинофестиваля «ШОРТЫ», шоу-программа, показы фильмов победителей.
Сбор гостей в 17.30.
Мужчины: классический костюм темного цвета, галстук или бабочка любого цвета, смокинг приветствуется
Женщины: платье для коктейля, вечернее платье, костюм
Цена: 500 р. (до 10 ноября), 700 р. (до 15 ноября), 1000 р. (16−17 ноября), вход для участников фестиваля всех лет по предварительной регистрации.
Купить билеты можно в кассах по следующим адресам:
- Гостиный двор, ул. Советская д. 47
- Тульский областной центр молодежи, ул. Демонстрации 134
- Тульская Областная Филармония, пр. Ленина, д. 51
- ДК «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52
- Городской концертный зал, ул. Советская, д. 2
- Гипермаркет «Глобус», ул. Аркадия Шипунова, 1а
- ТРЦ Макси, Пролетарский пер., 2
- КДЦ «Азот», Новомосковск, ул. Куйбышева, 15-г
Международный независимый фестиваль коротких фильмов «ШОРТЫ» проводится в Туле ежегодно с 2010 года.
За годы проведения фестиваль стал одним из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, в нём приняли участие более 1000 человек и творческих коллективов из 192 городов 24 стран мира и 56 регионов России.