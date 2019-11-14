Кто стоит на страже безопасности туляков

10 ноября полицейские и все те, кто работает в министерстве внутренних дел, отметили свой профессиональный праздник.

Отмечается он в этот день ежегодно с 1962 года, когда был официально закреплен как государственный и получил название День милиции. За прошедшие десятилетия изменилась страна, сменилось название, произошли реформы и в самой структуре МВД. Но неизменным осталось одно: служба по-прежнему и опасна, и трудна!

Уверенность в коллегах

Многие полицейские начинают службу с патрульно-постовой службы, а потом переводятся в другие подразделения. Служба тут нелегкая: в любое время суток и погоду они обязаны нести дежурство, следить за порядком и ловить преступников. Но Роман Михайлович Сычев не из тех, кого пугают трудности. Как и многие, пришел в полицию после армии – обостренное чувство справедливости ощущал с детства.

Сейчас Роман Сычев – председатель первичной ветеранской организации ППС. Он прошел путь от милиционера-водителя до руководителя службы ППС.

– Утро у нас всегда начиналось с сообщения оперативной обстановки и записи ориентировок разыскиваемых. Помимо этого командир всегда узнавал, все ли готовы нести службу. Это был не дежурный вопрос. Работать с чужими бедами нелегко, а если у самого случилась какая беда, то тут лучше сначала с ней разобраться. Проблемы дома, поругался с женой? Купи цветы и мирись, товарищи подстрахуют на работе, – рассказывает Роман Михайлович. – Это вселяет уверенность и дает возможность с честью выполнять служебные обязанности даже вдали от дома.

На счету Романа Сычева десятки командировок: Осетия, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Северный Кавказ. Но и в Туле всегда хватало трудностей. Но самая большая в том, что не бывает типичных ситуаций. Чтобы изловить преступника, нужна не только сила, но и изобретательность. За время службы повидал Роман Сычев немало. Приходилось и «менять» профессию, подрабатывая таксистом, чтобы изловить преступников, и спасать ребенка из-под обрушившегося аварийного дома, оказывать психологическую помощь обезумевшему человеку, открывшему беспорядочную стрельбу по прохожим, и медицинскую – пострадавшим.

– Сейчас нести службу в каком-то смысле легче – современные технологии позволяют за пару секунд найти ближайший к месту происшествия экипаж и передать ему всю информацию, – считает ветеран. – Электронные банки данных помогают «пробить» подозреваемых по базам на месте, не доставляя в отдел. Но реально принять решение, среагировать в критической ситуации и прийти на помощь людям могут только люди.

– Я считаю, что полицейский не может быть равнодушным, он обязан быть отзывчивым, сострадать потерпевшим и обязательно быть добрым. Человеческие качества сотрудника полиции всегда остаются на первом месте, – сказал Роман Сычев.

Прежде всего – человек Полковник Виктор Васильевич Прокофьев отдал службе в Министерстве внутренних дел более 35 лет. Начинал с участкового в селе Дедилово. Со временем возглавил областной уголовный розыск, в 90-х – убойный отдел в Главном управлении уголовного розыска МВД России. Работая в Центральном аппарате МВД РФ, руководил бригадами и работал над раскрытием многих громких заказных убийств. Неоднократно выполнял спецзадания и принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Последние годы службы являлся первым замначальника – начальником криминальной милиции областного УМВД. Сейчас Виктор Прокофьев передает свой богатый опыт студентам – он работает в Институте законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат юридических наук. Встречает Виктор Прокофьев мягкой добродушной улыбкой, а разговор о службе начинает с рассказа о любимой супруге. – Мы оба из семей военных, она родилась в Китае, я – в Польше, а встретились в Туле. Она тогда заканчивала пединститут, я только вернулся из армии и поступил на службу в милицию. Моя Людмила – заслуженный учитель РФ, работала 20 лет завучем в Киреевской и Барсуковской школах-интернатах. После возглавляла Центр по аттестации педагогических кадров, – с гордой улыбкой представляет жену Виктор Прокофьев. За этими словами чувствуется любовь и благодарность за неизменную поддержку. Надежность семейного тыла помогла Виктору Васильевичу добиться высоких результатов. Он награждён орденом Мужества, нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД России» и более чем 30 медалями. – В годы работы в центральном аппарате у меня доходило до 200 суток командировок в год. После убийства в Питере вице-губернатора М. я провел там четыре месяца. Для раскрытия резонансных преступлений привлекаются значительные силы, поэтому «попутно» раскрываются и другие преступления. Мы установили еще несколько заказных убийств, совершенных братьями Ч. – Что движет этими людьми, совершающими убийства? Вряд ли можно понять. В 90-е в Тульской области один гаденыш изнасиловал 9-летнюю девочку и повесил в подвале. На его поиски понадобилось 8-9 дней. Или вот другой случай: в октябре 1996 года в Кемерово в реке нашли фрагменты тел детей 11-13 лет. Месяц спустя вышли на негодяя – 25-летнего С., мать его работала в суде и вместе с дочерью покрывала его. Он заманивал детей, насиловал, убивал, собаку ими кормил, а последних трех девчушек заставлял разделывать и есть убитых. А мать выбрасывала останки в речку. Когда его задерживали, в квартире была еще живая, пристегнутая к батарее, с ножевым ранением девочка. Взгляд у нее был уже далеко не 12-летней… Врачи не смогли ее спасти – Бог прибрал. В таких случаях я бы хотел, чтобы была смертная казнь. Но если говорить в целом, при вынесении смертного приговора не должно быть ни у кого сомнений, что преступление совершил именно этот человек, иначе можно совершить непоправимую ошибку. За всю свою практику я так и не пришел к однозначному ответу, что толкает людей на чудовищные зверства. – Конечно, тут имеет место и психическое отклонение, но одним этим объяснить преступление сложно, – говорит Виктор Прокофьев. Он добавляет, что убийство убийству рознь, поэтому при сборе улик и выяснении обстоятельств произошедшего мотив считает не менее важным. – Получили информацию, что в Киреевском районе пропал мужик, вероятно, его замочила сожительница. Приехали к ней, и она всё рассказала. Жизнь у нее была непростая. Когда война началась, ей было 15 лет, работала в шахте, катала вагонетки, вода, сырость, простыла, рожать не могла, замуж не вышла. На старости лет сошлась с мужчиной, а он через пару месяцев начал ее унижать. В очередной раз издевательства он ущипнул ее. А она в ответ чугунной сковородкой приложила его в лоб. И в этот удар вложила всю свою несостоявшуюся женскую судьбу. Ночью оттащила тело в сарай и прикопала. Ее осудили за убийство в состоянии аффекта. Что касается отношения к службе, у Виктора Прокофьева ответ однозначный и краткий: – Полиция – это та служба, которая всегда стоит на острие общественных отношений. Это своего рода горячий цех, от которого зависит спокойствие в стране в самом широком смысле этого слова.

Девушка-полицейский

Кристина Куликова на службе в полиции уже около девяти лет. Говорит, что, как и многие ее коллеги, ни на какой другой работе никогда себя не представляла. А как иначе? Родители тоже служат в полиции, и она хорошо знала, куда идет.

– В детстве я приходила к маме на работу и прониклась любовью к собакам. Поэтому и стала полицейским-кинологом. Первая моя собака специализировалась на розыске, нынешняя подопечная – лабрадор Гейла – профи в поиске взрывчатых веществ, – рассказывает Кристина. – С первой мы выезжали на место преступления. Задача собаки была определить, куда ушел преступник, найти улики, если вдруг он выбросил орудия преступления или другие вещи, указывающие на его личность. С ней же мы разыскивали и потерявшихся людей.

В работе с хвостатыми полицейскими особенно важно умение чувствовать друг друга. Гейла предана своей «мамочке» и буквально не сводит с нее глаз, боясь пропустить малейшее ее движение. Редко такое увидишь среди рядовых питомцев.

– Гейла – это член семьи,она живет у меня дома и по окончании ее службы она, конечно же, отправится ко мне домой. Я ее получила еще щенком, обучила всему, и теперь мы с ней настоящая команда, – говорит Кристина.

Признается, что, конечно, самое приятное в службе – результат. Найденный человек, спасенная жизнь – это лучшая награда!

Народный участковый

Спартак Слепов получил звание «Народный участ­ковый» в результате голосования туляков. Именно они определили лучшего. Работает Спартак Слепов в Ефремове. В его ведении 26 пятиэтажек, бараки и частный сектор, а это примерно 3500 человек. Участковый серьезен и немногословен, возможно, оттого, что каждый день приходится сталкиваться с обычными житейскими проблемами людей и переживать их боль вместе с ними.