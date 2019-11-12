Вера Полозкова

В Тульской филармонии пройдет концерт поэтессы и актрисы Веры Полозковой. Вера — одна из самых ярких звезд русской блогосферы. Она не только поэт и актриса, но и лидер собственной рок-банды.

Но любят ее, конечно, за стихи.

Вера пишет стихи с пяти лет. Первая книга была опубликована тиражом в 350 экземпляров, когда Вере было всего 15. Маленькая девочка с широко распахнутыми карими глазами и глубокими, несколько депрессивными стихами покорила сердца россиян. «Талант! Молодое дарование!», — восторженные возгласы раздавались буквально на каждом углу.

Сейчас Полозковой 33 года, и ее, безусловно, можно считать самой популярной поэтессой в стране. Вера неизменно собирает полные залы, причем публика ее очень разнообразна — от школьниц, которые находят в стихах Полозковой отражение своих проблем и переживаний, до взрослых и состоявшихся людей, помнящих поэтессу совсем юной и с интересом наблюдающих за ее творческим ростом и развитием.

Стоимость: 1000−2700 р.