Продолжаем голосовать за лучшую площадку для пейнтбола в Туле
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие площадки для пейнтбола в Туле. Поделитесь своим мнением!
Голосуйте за ваших любимые
пейнтбольные площадки
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара пейнтбольных площадок, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.
Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
23 ноября мы подведём итоги голосования и назовем
самую «народную» пейнтбольную площадку в Туле.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего играть, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.