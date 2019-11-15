Продолжаем голосовать за лучшую площадку для пейнтбола в Туле

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие площадки для пейнтбола в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваших любимые

пейнтбольные площадки

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара пейнтбольных площадок, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

23 ноября мы подведём итоги голосования и назовем

самую «народную» пейнтбольную площадку в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего играть, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.