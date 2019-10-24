Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Станислав Дробышевский прочтет в «Типографии» лекцию о происхождении человека.

Линия наших предков тянется от возникновения планеты и зарождения жизни. Происхождение и главные особенности древних приматов стали залогом нашего появления, дали возможность именно им вырастить разумную ветвь эволюции. Наряду с нашими прямыми предками жили двоюродные и троюродные родственники — наледи, нгандонгцы, хоббиты, денисовцы, неандертальцы. Наш вид — единственный, который выжил в борьбе человечеств.

Было ли это случайностью или закономерностью? Какие существа были нашими прямыми пращурами, а какие лишь отдалёнными родственниками? Чем человек похож на обезьяну и чем он особенен? Каковы наши главные человеческие свойства и откуда они взялись? Ответы на эти и другие вопросы — в лекции Станислава Дробышевского.



Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова, научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru.