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Слот

Слот

Группа СЛОТ представит свой новый альбом «200 кВт» 17 ноября на большом концерте в тульском клубе Backstage!
 
В самый последний день осени 2018-го СЛОТ выпустили, пожалуй, свой самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива! Именно на «200 кВт» разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами.
 
Новый концепт, звук и подача однозначно удивили уже устоявшуюся аудиторию поклонников СЛОТ. Но, судя по первой презентации, прошедшей в Москве, публика вполне позитивно и с неподдельным энтузиазмом вкатывается в обновлённый СЛОТ. «200 кВт» - это динамичный, изрядно электронный, агрессивный, и злободневный дэнс-кор.
 

 
Многочисленные свидетели последних выступлений СЛОТ отметили явную тенденцию музыкантов накрывать зал снарядами мощной драм-н-бэйс пушки, так что и в этот раз зрителей ждёт брутальный танцевальный замес, усиленный сокрушительным живым звуком и космическим световым шоу.
 
Сейчас одна из самых непредсказуемых групп страны находится на пике своей творческой формы, а это значит, что предстоящий тур в поддержку альбома обещает стать главным событием концертного сезона в России, как для неискушённых неофитов, так и для олдскульных фэнов команды.
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Слот-2019, Фото: 5
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Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
17 ноября 2019, воскресенье
20:00
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