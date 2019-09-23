Группа СЛОТ представит свой новый альбом «200 кВт» 17 ноября на большом концерте в тульском клубе Backstage!

В самый последний день осени 2018-го СЛОТ выпустили, пожалуй, свой самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива! Именно на «200 кВт» разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами.

Новый концепт, звук и подача однозначно удивили уже устоявшуюся аудиторию поклонников СЛОТ. Но, судя по первой презентации, прошедшей в Москве, публика вполне позитивно и с неподдельным энтузиазмом вкатывается в обновлённый СЛОТ. «200 кВт» - это динамичный, изрядно электронный, агрессивный, и злободневный дэнс-кор.

Многочисленные свидетели последних выступлений СЛОТ отметили явную тенденцию музыкантов накрывать зал снарядами мощной драм-н-бэйс пушки, так что и в этот раз зрителей ждёт брутальный танцевальный замес, усиленный сокрушительным живым звуком и космическим световым шоу.

Сейчас одна из самых непредсказуемых групп страны находится на пике своей творческой формы, а это значит, что предстоящий тур в поддержку альбома обещает стать главным событием концертного сезона в России, как для неискушённых неофитов, так и для олдскульных фэнов команды.