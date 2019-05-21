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Каренины

Каренины

В Тульском театре Драмы покажут сценическую версию по мотивам повести «Анна Каренина».

Авторы новой сценической версии, уже четвёртой в истории Тульского театра, фокусируют своё внимание на хронике событий, произошедших в семье Карениных. Свой роман Толстой называл «романом из современной жизни» и в спектакле «Каренины» зрители не увидят на сцене исторических костюмов и интерьеров. Создатели спектакля находят своих героев среди нас. В соседней квартире или доме напротив они живут знакомой нам жизнью и решают те же проблемы, что и мы. Анна, Серёжа, Каренин, Вронский и другие герои романа оказываются в известной нам драме под пристальным взглядом ясновидящего Ландо. Сохраняя за зрителем право находить ответы, авторы спектакля формулируют вопросы и отказываются от оценочных интонаций. «Каренины» в постановке Евгения Маленчева — современный технологичный спектакль, основанный на подробной психологической разработке и внимательном изучении сложных человеческих поступков и мотиваций.

Стоимость: 300−700 р.

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