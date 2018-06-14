Выходные в Туле: 15-17 июня
Эти выходные вы, скорее всего, проведете в спорт-барах, но и в свободное от футбольных матчей время будет чем заняться. В программе – креативные фестивали, интересные экскурсии и многое другое.
В Москве в эти дни проходят интересные футбольные фестивали, подробности здесь. А мы предлагаем очередную подборку интересных событий Тулы и Тульской области на ближайшие выходные.
Картонная ночь
Тульский историко-архитектурный музей
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
16 июня, суббота, 19.00
Цена: 300 р.
В субботу пройдет ежегодный фестиваль уличного искусства, созданный, чтобы возродить культуру дружеских посиделок во дворе.
На один вечер пространство вокруг музея превращается в уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников. Вас ждут молодые музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ арт-хаусных фильмов на открытом воздухе. В этом году на фестиваль приедет специальный гость Марина Звягинцева и представит свой новый проект специально для музейного двора.
Всероссийский фестиваль красок
Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
16-17 июня, суббота-воскресенье, 14.00
Вход свободный (пакет краски – 150 р.)
В субботу и воскресенье на набережной Упы пройдет Всероссийский фестиваль красок. Гостей ждет десять часов танцевальной музыки от главных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений. На территории фестиваля будут работать зоны фуд-корта и развлечений, и каждый участник сможет попасть в объектив профессионального фотографа.
Radical Muzak Septet
Творческий индустриальный кластер «Октава»
Тула, ул. Каминского, 24
15 июня, пятница, 19.00
Цена: от 200 р.
В пятницу в Творческом индустриальном кластере «Октава» состоится концерт экспериментальной музыки от российского коллектива Radical Muzak Septet. На концерте вас ждет специфическое сочетание различных музыкальных элементов: акустические звуки и отобранные из старых аудиоархивов записи звучания аккордеона, резкие жесты и высокодинамичное взаимодействие электроники и экспериментального нойза.
Big Stand Up: Алексей Квашонкин
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 июня, суббота, 18.30
Цена: 500 р.
В субботу состоится очередная встреча Большого Stand Up в Туле. На сцене «Типографии» выступит востребованный московский комик Алексей Квашонкин. Он известен как резидент московского клуба Stand-Up Club #1, участник нескольких баттлов и победитель фестиваля #ПАНЧЛАЙН в номинации «Лучший сольный концерт».
DJ Kashin
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
16 июня, суббота, 22.00
Цена: 300 р.
В субботу в пространстве Likerka Loft выступит DJ Kashin и покажет формат самой актуальной тусовки столицы «Стиль.Семья». DJ Kashin — диджей, исполнитель, графический дизайнер, продюсер из Санкт-Петербурга. Резидент нашумевшего проекта «Стиль.Туса». Автор микстейпов и хедлайнер проекта, набравшего мгновенную популярность в северной столице, которая дошла и до Москвы.
Музыкальная лекция о диджеинге
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 июня, суббота, 21.00
Цена: 400 р.
В субботу в «Типографии» пройдет мероприятие необычного формата: лекция+вечеринка. В первой части создатель известных тульских проектов Cosmos-One, C.T.O и Sigma Юрий Африкан расскажет о жизни диджеев в современной России и поделится секретом, как не утонуть в море информации и с полным осознанием дела начать заниматься диджеингом. Во второй части вечера будут музыкальные сеты и танцы вместе с саппортом из Рязани Андреем Куприковым.
Малое усадебное кольцо
«Тульские самовары», музей
Тула, ул. Менделеевская, 8
16 июня, суббота, 09.30
Цена: 1350 р. (льготный – 1150 р.)
В субботу можно всей семьей отправиться на экскурсию по известным усадьбам Тульской области. Экскурсия начнется с посещения литературного мемориального Дома-музея В. В. Вересаева, затем переместится в Чернский район – в усадьбу Тургеневых. В программе экскурсии прогулки, посещение музеев и театрализованное представление на Бежином лугу. Полная программа есть в афише.
Юбилей ЦПКиО им. П. П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
17 июня, воскресенье, 11.00
Вход свободный
В воскресенье один из знаменитых тульских парков отметит свое 125-летие. В честь этого события на всех площадках парка готовится большая праздничная программа. В программе: выступления артистов и музыкальных коллективов, шоу аэрокостюмов, открытый опен-эйр художников, шоу ростовых кукол, шоу барабанщиков, огненное представление и многое другое.
О тех, кто прославил Тулу. Тульские предприниматели XIX – нач. XX: имена и образы
Тульский областной краеведческий музей
Тула, ул. Советская, 68
15 июня, пятница, 15.00
16-17 июня, суббота-воскресенье, 10.00
Цена: взрослые – 150 р., пенсионеры/студенты – 100 руб., дети до 16 лет – бесплатно, вход на открытие свободный
На выставке представлены: продукция тульских предпринимателей и предметы их торговли, награды, фотографические, документальные материалы, книги, отражающие жизнь, деятельность, быт и отдых известных тульских промышленников и торговцев, членов их семейств. Наш город предстает на выставке таким, каким он был в XIX – начале XX в. и как воспринимался жителями и гостями.
Связанная выставка
Тульский историко-архитектурный музей
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
16 июня, суббота, 19.00
17 июня, воскресенье, 11.00
По билету на фестиваль (300 р.)
В субботу в рамках фестиваля «Картонная ночь: теория хлама» откроется «Связанная выставка». Художницы Виктория Малкова, Полина Москвина (Москва) и Евгения Ножкина (Воронеж) представят живопись, гобелены, скульптуры, объекты и инсталляции.
Бессовестные
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж
16 июня, суббота, 19.00
Цена: 350 р.
В субботу состоится спектакль по мотивам трех произведений Василия Шукшина «Микроскоп», «Сапожки» и «Бессовестные». Все произведения собраны в единый сюжет, скрепленный музыкально-световым решением. Сочный народный язык, непредсказуемые повороты сюжета, яркая профессиональная игра актеров, необычный взгляд на детали и их трактовка позволяют зрителю не только расслабиться и от души повеселиться, но и понять суть сатиры Шукшина.
Пиноккио
Тульский государственный театр кукол
Тула, ул. Советская, 62
15 июня, пятница, 10.30
16 июня, суббота, 12.00
Цена: 150 р.
В пятницу и субботу в Тульском театре кукол выступят гости из Вологды. Вологодский театр «Теремок» представит на тульской сцене спектакль «Пиноккио» по мотивам сказки Карла Коллоди. Пиноккио — деревянный человечек, очень похожий на нашего Буратино. В спектакле хозяин балагана, артист и сочинитель Пеппино и его помощница Нинучча рассказывают и показывают историю необыкновенных приключений Пиноккио.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Суперсемейка 2
В кинотеатрах выходит продолжение истории Миссис и Мистера Исключительных. Семейка сталкивается с вполне бытовыми ситуациями – испытания медными трубами, споры о том, кому следует сидеть с детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию суперсемейки угрожает новый могущественный враг.
Цена: от 120 р.
Мир будущего
В кино выходит фантастический боевик в духе «Безумного Макса». Планета Земля превратилась в выжженную пустыню, населенную одними роботами, и единственное место, где ещё можно жить – островок Оазис. Здесь живет главный герой, который вынужден покинуть свой дом и отправиться в мрачный и опасный мир, чтобы найти лекарство для больной матери.
Цена: от 120 р.
Отличных вам выходных! Все остальные события доступны на Myslo/Afisha