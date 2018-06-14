Выходные в Туле: 15-17 июня

Эти выходные вы, скорее всего, проведете в спорт-барах, но и в свободное от футбольных матчей время будет чем заняться. В программе – креативные фестивали, интересные экскурсии и многое другое.

В Москве в эти дни проходят интересные футбольные фестивали, подробности здесь. А мы предлагаем очередную подборку интересных событий Тулы и Тульской области на ближайшие выходные.

Фестивали

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

16 июня, суббота, 19.00

Цена: 300 р.

В субботу пройдет ежегодный фестиваль уличного искусства, созданный, чтобы возродить культуру дружеских посиделок во дворе.

На один вечер пространство вокруг музея превращается в уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников. Вас ждут молодые музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ арт-хаусных фильмов на открытом воздухе. В этом году на фестиваль приедет специальный гость Марина Звягинцева и представит свой новый проект специально для музейного двора.

Набережная Упы

Тула, Тула, набережная Упы

16-17 июня, суббота-воскресенье, 14.00

Вход свободный (пакет краски – 150 р.)

В субботу и воскресенье на набережной Упы пройдет Всероссийский фестиваль красок. Гостей ждет десять часов танцевальной музыки от главных диджеев и кавер-групп города, розыгрыши подарков, зона творчества и развлечений. На территории фестиваля будут работать зоны фуд-корта и развлечений, и каждый участник сможет попасть в объектив профессионального фотографа.

События

Творческий индустриальный кластер «Октава»

Тула, ул. Каминского, 24

15 июня, пятница, 19.00

Цена: от 200 р.

В пятницу в Творческом индустриальном кластере «Октава» состоится концерт экспериментальной музыки от российского коллектива Radical Muzak Septet. На концерте вас ждет специфическое сочетание различных музыкальных элементов: акустические звуки и отобранные из старых аудиоархивов записи звучания аккордеона, резкие жесты и высокодинамичное взаимодействие электроники и экспериментального нойза.

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

16 июня, суббота, 18.30

Цена: 500 р.

В субботу состоится очередная встреча Большого Stand Up в Туле. На сцене «Типографии» выступит востребованный московский комик Алексей Квашонкин. Он известен как резидент московского клуба Stand-Up Club #1, участник нескольких баттлов и победитель фестиваля #ПАНЧЛАЙН в номинации «Лучший сольный концерт».

Вечеринки

Likerka Loft

Тула, пр. Ленина, 85

16 июня, суббота, 22.00

Цена: 300 р.

В субботу в пространстве Likerka Loft выступит DJ Kashin и покажет формат самой актуальной тусовки столицы «Стиль.Семья». DJ Kashin — диджей, исполнитель, графический дизайнер, продюсер из Санкт-Петербурга. Резидент нашумевшего проекта «Стиль.Туса». Автор микстейпов и хедлайнер проекта, набравшего мгновенную популярность в северной столице, которая дошла и до Москвы.

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

16 июня, суббота, 21.00

Цена: 400 р.

В субботу в «Типографии» пройдет мероприятие необычного формата: лекция+вечеринка. В первой части создатель известных тульских проектов Cosmos-One, C.T.O и Sigma Юрий Африкан расскажет о жизни диджеев в современной России и поделится секретом, как не утонуть в море информации и с полным осознанием дела начать заниматься диджеингом. Во второй части вечера будут музыкальные сеты и танцы вместе с саппортом из Рязани Андреем Куприковым.

Для всей семьи

«Тульские самовары», музей

Тула, ул. Менделеевская, 8

16 июня, суббота, 09.30

Цена: 1350 р. (льготный – 1150 р.)

В субботу можно всей семьей отправиться на экскурсию по известным усадьбам Тульской области. Экскурсия начнется с посещения литературного мемориального Дома-музея В. В. Вересаева, затем переместится в Чернский район – в усадьбу Тургеневых. В программе экскурсии прогулки, посещение музеев и театрализованное представление на Бежином лугу. Полная программа есть в афише.

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

17 июня, воскресенье, 11.00

Вход свободный

В воскресенье один из знаменитых тульских парков отметит свое 125-летие. В честь этого события на всех площадках парка готовится большая праздничная программа. В программе: выступления артистов и музыкальных коллективов, шоу аэрокостюмов, открытый опен-эйр художников, шоу ростовых кукол, шоу барабанщиков, огненное представление и многое другое.

Выставки

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68

15 июня, пятница, 15.00

16-17 июня, суббота-воскресенье, 10.00

Цена: взрослые – 150 р., пенсионеры/студенты – 100 руб., дети до 16 лет – бесплатно, вход на открытие свободный

На выставке представлены: продукция тульских предпринимателей и предметы их торговли, награды, фотографические, документальные материалы, книги, отражающие жизнь, деятельность, быт и отдых известных тульских промышленников и торговцев, членов их семейств. Наш город предстает на выставке таким, каким он был в XIX – начале XX в. и как воспринимался жителями и гостями.



Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

16 июня, суббота, 19.00

17 июня, воскресенье, 11.00

По билету на фестиваль (300 р.)





В субботу в рамках фестиваля «Картонная ночь: теория хлама» откроется «Связанная выставка». Художницы Виктория Малкова, Полина Москвина (Москва) и Евгения Ножкина (Воронеж) представят живопись, гобелены, скульптуры, объекты и инсталляции.

Театр

Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

16 июня, суббота, 19.00

Цена: 350 р.

В субботу состоится спектакль по мотивам трех произведений Василия Шукшина «Микроскоп», «Сапожки» и «Бессовестные». Все произведения собраны в единый сюжет, скрепленный музыкально-световым решением. Сочный народный язык, непредсказуемые повороты сюжета, яркая профессиональная игра актеров, необычный взгляд на детали и их трактовка позволяют зрителю не только расслабиться и от души повеселиться, но и понять суть сатиры Шукшина.

Тульский государственный театр кукол

Тула, ул. Советская, 62

15 июня, пятница, 10.30

16 июня, суббота, 12.00

Цена: 150 р.

В пятницу и субботу в Тульском театре кукол выступят гости из Вологды. Вологодский театр «Теремок» представит на тульской сцене спектакль «Пиноккио» по мотивам сказки Карла Коллоди. Пиноккио — деревянный человечек, очень похожий на нашего Буратино. В спектакле хозяин балагана, артист и сочинитель Пеппино и его помощница Нинучча рассказывают и показывают историю необыкновенных приключений Пиноккио.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах выходит продолжение истории Миссис и Мистера Исключительных. Семейка сталкивается с вполне бытовыми ситуациями – испытания медными трубами, споры о том, кому следует сидеть с детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

Цена: от 120 р.

В кино выходит фантастический боевик в духе «Безумного Макса». Планета Земля превратилась в выжженную пустыню, населенную одними роботами, и единственное место, где ещё можно жить – островок Оазис. Здесь живет главный герой, который вынужден покинуть свой дом и отправиться в мрачный и опасный мир, чтобы найти лекарство для больной матери.

Цена: от 120 р.



Отличных вам выходных! Все остальные события доступны на Myslo/Afisha