Суперсемейка 2

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 14.06.2018

Режиссер: Брэд Берд

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 117 мин

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию суперсемейки угрожает новый могущественный враг.