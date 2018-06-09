Суперсемейка 2
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 14.06.2018
Режиссер:
Брэд Берд
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
117 мин
После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию суперсемейки угрожает новый могущественный враг.
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17 июня, воскресенье
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|14:00
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|17:20 3D
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|Алмаз Синема
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|18:20
|Киносити
|18:50
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|20:50
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|01:50
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18 июня, понедельник
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|10:10
|Киносити
|10:30 3D
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|10:30
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|Октябрь
|11:30
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|12:40 3D
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|12:40 3D
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|13:50 3D
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|14:05
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|15:10 3D
|Синема Стар
|15:20 3D
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|15:30 3D
|Киносити
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|16:30
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|18:20
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|19:00
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|Алмаз Синема
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|20:50
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19 июня, вторник
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|10:30
|Синема Стар
|10:30
|Алмаз Синема
|11:10
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|11:30
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|12:10
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|12:55 3D
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|13:00 3D
|Октябрь
|13:00 3D
|Киносити
|13:00 3D
|Синема Стар
|13:45
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:05
|Алмаз Синема
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|15:30 3D
|Киносити
|15:30 3D
|Октябрь
|15:30 3D
|Синема Стар
|16:20
|Киносити
|16:30
|Синема Стар
|17:10 3D
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|17:45
|Алмаз Синема
|18:00 3D
|Октябрь
|18:00 3D
|Киносити
|18:20
|Киносити
|19:00
|Алмаз Синема
|19:35
|Октябрь
|20:10 3D
|Алмаз Синема
|20:30 3D
|Киносити
|20:50
|Киносити
|22:35
|Алмаз Синема
|23:20
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20 июня, среда
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|10:10
|Киносити
|10:30 3D
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|10:30
|Алмаз Синема
|10:30 3D
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|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:40 3D
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|12:55 3D
|Алмаз Синема
|13:00
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|13:00 3D
|Киносити
|13:45
|Киносити
|14:00
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|14:05
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|15:20 3D
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|17:10 3D
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|18:20
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|20:30 3D
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|20:50
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Сегодня
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3D 17:10
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|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
19:00
3D 20:10
22:35
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|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
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3D 18:00
18:20
3D 20:30
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11:30
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14:00
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16:30
Завтра
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3D 10:00
3D 14:40
3D 19:20
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|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
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|
10:30
3D 12:55
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3D 15:20
17:45
19:00
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22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
|Октябрь
|
13:00
3D 14:00
3D 16:25
3D 18:50
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|Синема Стар
|
3D 10:10
11:30
3D 12:40
14:00
3D 15:10
16:30
16 июня, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
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3D 20:10
22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
01:50
|Октябрь
|
3D 10:00
3D 12:25
14:00
16:25
3D 17:20
18:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:30
3D 12:40
14:00
3D 15:10
16:30
17 июня, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
19:00
3D 20:10
22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
01:50
|Октябрь
|
3D 10:00
3D 12:25
14:00
16:25
3D 17:20
18:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:30
3D 12:40
14:00
3D 15:10
16:30
18 июня, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
19:00
3D 20:10
22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 11:25
3D 13:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:30
3D 12:40
14:00
3D 15:10
16:30
19 июня, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
19:00
3D 20:10
22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
|Октябрь
|
12:10
3D 13:00
3D 15:30
3D 18:00
19:35
|Синема Стар
|
10:30
11:30
3D 13:00
14:00
3D 15:30
16:30
20 июня, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:30
3D 12:40
3D 17:10
|Алмаз Синема
|
10:30
3D 12:55
14:05
3D 15:20
17:45
19:00
3D 20:10
22:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:30
11:10
3D 13:00
13:45
3D 15:30
16:20
3D 18:00
18:20
3D 20:30
20:50
23:20
|Октябрь
|
13:00
3D 16:00
17:55
3D 18:30
20:20
|Синема Стар
|
11:30
3D 12:40
14:00
3D 15:10
16:30