Вологодский театр «Теремок» представит тульским зрителям итальянскую фантазию по мотивам сказки Карла Коллоди.

Пиноккио — деревянный человечек, очень похожий на нашего Буратино.

В спектакле хозяин балагана, артист и сочинитель Пеппино и его помощница Нинучча рассказывают и показывают историю необыкновенных приключений Пиноккио.

Стоимость льготного билета на спектакли, которые состоятся 14 и 15 июня - 150 р.