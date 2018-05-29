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Пиноккио

Пиноккио

Вологодский театр «Теремок» представит тульским зрителям итальянскую фантазию по мотивам сказки Карла Коллоди.
Пиноккио — деревянный человечек, очень похожий на нашего Буратино.
В спектакле хозяин балагана, артист и сочинитель Пеппино и его помощница Нинучча рассказывают и показывают историю необыкновенных приключений Пиноккио.

 Стоимость льготного билета на спектакли, которые состоятся 14 и 15 июня  - 150 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
14 июня 2018, четверг
11:00
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15 июня 2018, пятница
10:30
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16 июня 2018, суббота
12:00
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