Музыкальная лекция о диджеинге

Юра Африкан известен Туле по таким проектам, как Cosmos-One, C.T.O и Sigma, а Рязани по More Club, Sunset и BARDAK. Юра расскажет о жизни диджеев в современной России и поделится секретом, как не утонуть в море информации и с полным осознанием дела начать заниматься диджеингом — и не важно какую музыку вы хотите играть.



Во второй части вечера будут музыкальные сеты и танцы вместе с саппортом из Рязани Андреем Куприковым

