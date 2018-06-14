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Музыкальная лекция о диджеинге

Музыкальная лекция о диджеинге

Юра Африкан известен Туле по таким проектам, как Cosmos-One, C.T.O и Sigma, а Рязани по More Club, Sunset и BARDAK. Юра расскажет о жизни диджеев в современной России и поделится секретом, как не утонуть в море информации и с полным осознанием дела начать заниматься диджеингом — и не важно какую музыку вы хотите играть.


Во второй части вечера будут музыкальные сеты и танцы вместе с саппортом из Рязани Андреем Куприковым
 

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Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 июня 2018, суббота
21:00
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