Важные вопросы, которые вы хотите задать юристу

Представители четырёх тульских юридических центров рассказали Myslo об основных моментах в следующих спорных вопросах: банкротство физического лица, возмещение ущерба при порче жилья, определение общения отца с ребёнком после развода и раздел имущества после развода.

Компания Деловой союз

«Компания Деловой союз» оказывает все виды юридических услуг, как частным лицам, так и организациям, от бесплатной консультации до представительства в суде.

Руководитель «Компании Деловой союз» Сергей Валерьевич Богданов рассказал об одном из нередких юридических вопросов, с которым к нему обращается всё больше граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию — банкротство физического лица.

Что такое банкротство физического лица?

– Банкротство физического лица — это признанная судом неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Иными словами, отсутствие возможности отдать долг.

Признание лица несостоятельным приводит к списанию всей имеющейся задолженности. Банкротство физического лица — это лучший способ начать новую жизнь без долгов и кредитов.

Отменят ли банкротство физического лица, или Почему важно начать процедуру банкротства как можно быстрее?

– Банкротство – это великий подарок российского законодателя своим гражданам. Поэтому затягивать с банкротством ни в коем случае не стоит. Мы знаем, как стремительно меняются законы в России, а быстрее законодательства меняется судебная практика. Если можно освободиться от долгов сейчас, то нужно действовать, потом может быть поздно.

Можно ли с помощью банкротства полностью избавиться от долгов или всё равно придётся возвращать деньги кредиторам?

Правильно проведенная процедура банкротства физического лица гарантирует полное списание долгов.

Какие долги списать нельзя?

Долги, приобретенные в результате совершения преступления (если гражданин привлечен к уголовной ответственности вступившим в силу приговором суда);

Обязательства по возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

Долги по алиментам;

Долги по возмещению морального вреда.

Вся остальная задолженность, в том числе перед банками и микрофинансовыми организациями, списывается без остатка.

Какое имущество не подлежит изъятию при банкротстве?

Единственное место жительства гражданина;

Транспортное средство, если оно является средством заработка;

Личные вещи.

В каких случаях следует начинать процесс банкротства физического лица?

– Банкротство возможно только при следующих условиях:

Общая сумма долгов более 500 000 рублей.

Долги могут включать в себя непосредственно сумму долга, а также проценты, пени, штрафы и неустойки.

Стоимость всего имущества гражданина меньше суммы долга.

Неспособность гражданина исполнять обязательства по оплате долга.

Под неспособностью понимается ситуация, когда заработка гражданина, с учётом расходов на проживание, найм жилья, уплату налогов, коммунальных услуг, алиментов, содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, недостаточно для удовлетворения требований кредитов, в том числе оплаты ежемесячных платежей.

Пример. Гражданин, имеющий двух несовершеннолетних детей и супругу, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком, получает заработную плату 30 000 рублей.

Сумма всех его платежей по кредиту составляет 18 000 рублей. На первый взгляд, зарплаты мужа хватает для погашения кредита и о банкротстве здесь не может идти и речи, но давайте рассчитаем всё детально. Прожиточный минимум на ребёнка на май 2018 года составляет 9 310 рублей, на двух детей – 18 620 рублей, на взрослую супругу — 9 498 рублей, на трудящегося — 10 194 рубля. Таким образом, на существование семье необходимо 38 312 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры 10 000 рублей в месяц + коммунальные платежи 2000 рублей в месяц, это плюс ещё 12 000 рублей. Не забываем про ежемесячный платеж по кредитам 18 000 рублей. Вот и получилось, что чтобы хотя бы существовать и платить кредит, зарплата должна быть не 30 000 р., а 68 312 рублей. Вот и основание для банкротства.

Какую замену банкротству предлагают антиколлекторские компании своим клиентам?

– Антиколлекторское сопровождение – услуга, когда с телефона клиента устанавливается переадресация на телефон работника антиколлекторского агентства. Сотрудники службы взыскания и коллекторы более не беспокоят должника, но проблема от этого не решается, а долг продолжает накапливаться.

Расторжение кредитного договора или договора займа с целью остановки процентов, исходя из текущей судебной практики, невозможно.

Взыскание суммы за страхование жизни и здоровья заёмщика при заключении кредитного договора возможно при обращении с заявлением в страховую компанию в течение 14 дней после заключения договора. При пропуске срока возврат страховой суммы в судебном порядке невозможен.

Выкуп кредита через третьих лиц. При выкупе кредита через третьих лиц вам в любом случае придётся единовременно погасить не менее половины вашего долга. Чётких юридических гарантий, что третье лицо не потребует от вас оплаты долга, полностью нет.

Уменьшение неустойки и штрафов в соответствии со ст. 333 ГК РФ в судебном порядке позволяет списать лишь незначительную часть долга.

Таким образом, мы установили, что банкротство физического лица — единственная мера, позволяющая освободиться от долгов раз и навсегда.

При оформлении банкротства физического лица через Юридический центр «Компания Деловой союз» вы получаете:

Бесплатную консультацию по вопросам.

Бесплатный анализ перспектив дела.

Полное списание долгов.

Прекращение работы коллекторов, судебных приставов и отделов взыскания с момента начала банкротства.

Возможность спасти от реализации свое имущество.

Банкротство без реструктуризации.

Выполнение всей работы «под ключ» без вашего участия.

Рассрочку по оплате до 10 месяцев.

Проработку нескольких вариантов решения проблемы.

Опытных юристов, формировавших судебную практику по делам о банкротстве физических лиц Тульской области.

Наработанные связи с арбитражными и финансовыми управляющими.

Ведение переговоров с вашими кредиторами.

А главное, вы получаете возможность освободиться от проблем и начать жизнь без долгов с чистого листа.

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ПРАВОВОЙ ОКРУГ

Анастасия Хазанская, руководитель

юридической компании «ПРАВОВОЙ ОКРУГ»:

– Я никогда не откажу клиенту в консультации, даже если знаю, что не получу за это денег. Во-первых, для меня важно разъяснить обратившемуся ко мне человеку возможные пути решения его проблемы, подсказать оптимальный вариант дальнейших действий. Во-вторых, тут уже подключается профессиональный азарт – решить очередную юридическую задачку. При этом я очень ценю возможность нашей фирмы при бесплатной консультации показать свой профессионализм. Человек, пришедший к нам на консультацию, сам принимает решение дальше пользоваться услугами профессионалов нашей компании.

Иногда на стадии проведения консультации выясняется, что вопрос можно решить во внесудебном порядке, путем переговоров между сторонами в присутствии юриста.

Совсем недавно так и произошло с нашими клиентами, которые хотели вступить в сложный и тяжелый (как морально, так и материально) процесс по определению в судебном порядке порядка общения отца с дочерью после развода.

Мы разъяснили всю сложность и затратность предстоящей процедуры, люди всё обдумали, взвесили и пришли к мирному урегулированию. Кстати, в настоящее время просто бум судебных дел об определении порядка общения отцов со своими детьми. Это говорит о том, что папы стали более вовлеченными в вопросы участия в жизни и воспитании своих детей. Это, с одной стороны, хорошо, с другой — тяжелые судебные процессы.

В каких случаях необходимо устанавливать порядок общения отца с ребенком после развода в судебном порядке?

– Если стороны никаким образом не могут договориться мирно. Как правило, несмотря на то, что законом права родителей определены как равные, мама считает малыша своей собственностью. Или ребенок зачастую используется как средство шантажа для получения каких-то выгод, тогда папе сложно создавать дружеские и доверительные отношения со своим ребенком.

Суд принимает решение исходя из интересов только ребенка, выслушивая мнение ребенка (старше 10 лет обязательно), учитывая при этом мнение профессиональных психологов и органов опеки. То есть вмешательство в спокойное течение жизни ребенка и его родителей будет основательным. Надо это обязательно учитывать при принятии решения обратиться в суд с такими требованиями. Иногда решение суда не устраивает ни одну из сторон, поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем родителям сесть за стол переговоров.

Какие права имеет отец, живущий отдельно от своего ребенка?

– Статьёй 61 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

То есть отец, живущий отдельно от своего ребенка, имеет те же права, что и мать: забрать из детского сада, школы (не отдавать ему ребенка сотрудники не имеют права без решения суда о лишении родительских прав или об определении порядка общения), провести с ним длительное время, выбирать для него учебное (дошкольное) учреждение, выбирать методы воспитания и т. д. Также не следует забывать о том, что Семейный кодекс РФ предусмотрел и защиту прав бабушек и дедушек на общение с ребенком.

Ребенок не является собственностью одного из родителей, это надо помнить! И более того, сам ребенок имеет право на полноценное общение со вторым родителем и бабушками и дедушками.

Мать ребёнка настаивает на судебно-психологической экспертизе. На каких основаниях её могут назначить?

– Согласно сложившейся практике, суд при вынесении решения об определении порядка общения с ребенком прибегает к профессиональному исследованию специалистов. Процедура эта дорогостоящая и неприятная морально как для родителей, так и для ребенка. Суд может вынести решение без такого исследования (экспертизы), но в нашей практике мы подобные решения легко отменяли (изменяли). Если вам нечего скрывать от психологов, бояться этой процедуры не стоит, она проводится исключительно в интересах ребенка.

Может ли суд запретить общение с ребёнком? В каких случаях?

– Да, в нашей практике такие случаи были, мы смогли доказать, что отец ведет себя по отношению к детям агрессивно, прибегает к физическому и моральному насилию, злоупотребляет алкогольными напитками. В таких случаях, равно как при употреблении наркотических веществ, аморальном образе жизни и т. п. , суд может отказать родителю в праве на общение с ребенком.

Ещё раз рекомендуем взвесить все ЗА и ПРОТИВ такого иска в суд и попробовать договориться мирно.

Вы можете обратиться к нам за бесплатной консультацией юриста.

Обратиться можно непосредственно к руководителю компании «Правовой округ» Анастасии Вячеславовне Хазанской по ее личному телефону 8 (910) 943-54-43 .

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Зелёный свет

Руководитель юридической компании «Зелёный свет» Андрей Юрьевич Князев отвечает на вопросы о возмещении ущерба при порче жилья.

В каких случаях собственники жилья имеют право на возмещение ущерба?

– Вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его. Проще говоря, почти в любом случае, когда собственнику жилого помещения причинен вред действиями третьих лиц (начиная от хулиганства и заканчивая невыполнением управляющей компанией своих обязательств по содержанию общедомового имущества), последний может рассчитывать на компенсацию такого вреда. Если, конечно, вред не был причинен в результате действий самого собственника.

Можно ли требовать возмещение вреда от управляющей компании, строительной организации и других инстанций? В каких случаях виноваты физлица, а в каких – организации?

– Принимая во внимание ответ на первый вопрос, следует, что требовать возмещения можно именно от причинителя вреда. Если вред был причинен в результате ненадлежащего содержания общедомового имущества управляющей компанией (к примеру, произошел залив с крыши дома), то в этом случае виновата УК, и она обязана возместить причиненный вред, так как должна содержать имущество МКД в надлежащем состоянии. Если же залив, например, произошел из-за соседа, который не выключил кран или решил поменять трубы, но не перекрыл воду, то отвечать за причиненный ущерб будет именно он.

Что делать, если произошло повреждение жилья?

Обратитесь к юристу. Так как процедура возмещения ущерба носит достаточно длительный характер, а граждане зачастую попросту не знают, с чего начать, то обращение к юристу сэкономит время, деньги и силы. Вам не придется бегать и искать оценщика, составлять какие-либо документы – всем этим займется юрист. Нужно зафиксировать случившееся, вызвав представителя управляющей компании и экстренную службу. В их присутствии выявить причину случившегося, зафиксировать все причиненные повреждения. Получите в управляющей компании акт, в котором отражено произошедшее. Акт о заливе квартиры является важным документом, в котором фиксируется факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается виновное лицо (если его можно установить при осмотре помещения). Если залив возник по вине подрядной организации, привлеченной региональным оператором для проведения капитального ремонта, ответственность за причиненный ущерб перед собственниками многоквартирного дома несет региональный оператор соответствующего субъекта. При составлении акта о случившемся также можно вести фото- и видеосъемку, это облегчит задачу по определению стоимости причиненного ущерба. Оцените ущерб. К сожалению, произвольно оценить причиненный ущерб нельзя. Как правило, оценкой причинённого ущерба занимается эксперт, то есть человек, который обладает необходимой для этого квалификацией. Если вы только недавно сделали ремонт и сохранили все чеки и договоры на оказание услуг, то это может послужить основой для определения причиненного ущерба. Обратитесь к причинителю вреда, указанного в акте, с предложением о добровольном возмещении ущерба. Если причинитель вреда – физическое лицо (сосед), то такой порядок не обязателен, если же причинитель вреда – УК, то обращение с претензией обязательно в силу «Закона о защите прав потребителей». При отказе виновного лица в компенсации причиненного ущерба вы имеете право на судебную защиту своих прав. В этом случае также рекомендую обратиться к юристу, так как необходимо правильно составить исковое заявление и предъявить его в суд. Если в иске будут недостатки, то суд может либо оставить его без движения, либо не принять к производству, что затянет процесс компенсации причиненного вам ущерба.

В каких случаях возможно возмещения ущерба без прямой вины причинителя вреда?

– Например, если при стройке соседнего дома на крышу вашей квартиры упала бетонная плита, то отвечать за это будет организация, занимающаяся стройкой соседнего дома.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п., осуществление строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник в результате непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Тула, ул. Галкина, 16, оф. 305-а

+7 (4872) 71-63-50 , +7 (906) 533-74-96

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Бюро юридических услуг

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Мы попросили рассказать исполнительного директора компании Ольгу Владимировну Грудину об основных моментах в решении вопроса о разделе имущества при разводе.

Какое имущество подлежит разделу между супругами при разводе?

– При расторжении брака одним из наиболее острых является вопрос о разделе совместного имущества. Взаимные претензии супругов и жаркие споры практически всегда вызывают ситуации, когда необходим раздел квартиры, дачи, автомобилей, бизнеса, долей в уставном капитале организации, а также долгов по кредиту и ипотеке.

Разделу между супругами подлежит только их общее имущество. К общему имуществу супругов относится имущество, которое было приобретено любым из супругов в период брака, вне зависимости от того, на кого оно было зарегистрировано.

Рассмотрим более детально перечень имущества, подлежащего разделу. Во-первых, к общему имуществу относятся все виды денежных доходов, полученных супругами в период брака, за исключение выплат, имеющих специальное целевое назначение (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие). Таким образом, доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, в том числе аккумулированные на банковских счетах супругов, являются общим имуществом.

Также к общему имуществу необходимо отнести и приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в уставном капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество.

Важным моментом в этом случае является указание закона на то, что указанное имущество должно быть приобретено за счет общих доходов супругов. То есть если вы в период брака на вырученные от продажи принадлежащей вам до брака квартиры приобрели другую квартиру, то такое имущество не будет являться совместно нажитым и не будет подлежать разделу между супругами.

Необходимо также помнить, что общим является не только имущество, но и долги супругов. Для признания долга общим необходимо установить факт его расходования в интересах семьи, на семейные нужды. В последнее время раздел долгов приобретает все большую практическую актуальность в связи с распространением потребительского и ипотечного кредитования.

Если имущество было приобретено до заключения брака, оно исключается из раздела?

– Не является общим и не подлежит разделу имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (например приватизация). Вещи индивидуального пользования (кроме драгоценностей) закон также не относит к общему имуществу.

Семейный кодекс особо выделяет случаи, когда общим может стать имущество, приобретенное одним из супругов до момента вступления в брак. Это возможно при условии, если в период брака в такое имущество супругами были произведены вложения, значительно увеличившие его стоимость. К такого рода вложениям закон относит капитальный ремонт, переоборудование, реконструкцию и т. п.

Кто должен выплачивать после развода кредиты, взятые совместно?

– По закону, общие долги супругов при разделе их общего имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК РФ). При этом долги могут быть поделены между супругами независимо от того, есть ли между супругами спор о разделе совместно нажитого имущества или нет.

Хочу отметить, что в случае, когда кредит был оформлен лишь на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого, ведь для этого требуется согласие банка (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Банки, в свою очередь, крайне неохотно идут на любое изменение кредитного договора.

Вместе с тем Семейный кодекс не дает точного определения, что такое общий долг, поэтому при наличии спора между супругами вопрос о том, является ли тот или иной долг общим, решается судом в каждом случае индивидуально. При этом судебная практика понимает под совместными долгами следующие:

1. Те, что возникли по инициативе обоих супругов в интересах семьи. Это кредиты и займы, где созаёмщиками выступают оба супруга (широко практикуется банками при оформлении ипотечных кредитов), либо один супруг выступает поручителем другого, либо имеется его письменное согласие на получение кредита другим супругом;

2. Те, что возникли из обязательств одного из супругов, однако всё полученное им было использовано на нужды семьи. И это, пожалуй, определяющий фактор для того, чтобы долг был признан совместным. Под нуждами семьи суды понимают расходы, которые направлены на обеспечение потребностей (как семьи в целом, так и каждого из её членов), не связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Кредит, по которому второй супруг выступал поручителем, также не считается автоматически общим. Если деньги были израсходованы не на семью, суд признает кредит его личным долговым обязательством.

Как известно, на то, чтобы взять потребительский кредит, согласия мужа/жены обычно не требуется. И цели такого кредита не всегда прописываются в договоре с банком. Поэтому нередко один из супругов берет подобные кредиты тайком от другого, а тратит полученные деньги исключительно «на себя». Например, покупает машину взрослой дочери от первого брака или делает ремонт в доставшейся по наследству квартире, которая, случись что, разделу не подлежит. А после развода обращается в суд с требованием признать долг по кредитному договору общим долгом супругов и взыскать с бывшей жены (мужа) половину выплаченных банку денег. К счастью, на сегодняшний день судебная практика складывается не в пользу таких хитрецов.

Каких «подводных камней» поможет избежать юрист при разделе имущества?

– Высокий профессионализм и большой опыт работы юристов нашей компании — ваше спокойствие в том, что все ваши права при разделе имущества будут учтены. Мы оказываем полный перечень консультационных услуг и при необходимости представляем ваши интересы в суде. В определённых случаях мы производим розыск имущества, восстановление утерянных правоустанавливающих документов, привлекаем к ответственности супруга, уклоняющегося от участия в разделе имущества.

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