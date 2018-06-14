Коллектив вобрал лучшее от дуэта аккордеона и DJ-вертушек Lanz & Kocher и группы российских музыкантов, работающих в области экспериментальной музыки и импровизации. Отправной точкой для коллективной работы послужили материалы и специфическая направленность дуэта: глубокое прослушивание, режущая техника, мгновенная реакция, шумные текстуры, разбитые ритмы и звуковые петли.



Radical Muzak Septet предлагает специфическое сочетание различных музыкальных элементов: акустические звуки и отобранные из старых аудиоархивов записи звучания аккордеона, резкие жесты и высокодинамичное взаимодействие электроники и экспериментального нойза.



Стоимость: от 200 р.,

