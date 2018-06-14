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Radical Muzak Septet

Radical Muzak Septet

Коллектив вобрал лучшее от дуэта аккордеона и DJ-вертушек Lanz & Kocher и группы российских музыкантов, работающих в области экспериментальной музыки и импровизации. Отправной точкой для коллективной работы послужили материалы и специфическая направленность дуэта: глубокое прослушивание, режущая техника, мгновенная реакция, шумные текстуры, разбитые ритмы и звуковые петли.

Radical Muzak Septet предлагает специфическое сочетание различных музыкальных элементов: акустические звуки и отобранные из старых аудиоархивов записи звучания аккордеона, резкие жесты и высокодинамичное взаимодействие электроники и экспериментального нойза.

Стоимость: от 200 р.,
 

Где и когда?
ОКТАВА, ОАО
Тула, Каминского ул., д.24
15 июня 2018, пятница
19:00
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