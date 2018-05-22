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Картонная ночь

Картонная ночь

«Картонная ночь» — это фестиваль уличного искусства, собирающий сотни ранее незнакомых друг с другом людей и людей очень близких. Уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников, молодые музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ арт-хаусных фильмов на открытом воздухе.

В этом году специальным гостем «Картонной ночи» станет Марина Звягинцева — художник, куратор паблик-арт проектов и программ.

На фестивале Марина Звягинцева представит паблик-арт проект «Картограмма», сделанный специально для музейного двора.

 

В программе фестиваля:

  • Открытие инсталляции «кАРТограмма» во дворе ТИАМа (художник Марина Звягинцева, Москва).
  • Открытие «Связанной выставки» в Доме Крафта (Виктория Малкова, Полина Москвина (Москва) и Евгения Ножкина (Воронеж).
  • Работа Блошиного рынка.
  • Рассредоточенная селфи-инсталляция «Восстание вещей» .
  • Выставка старых дверей и молодых художников «От себя».
  • Музыка: родные и близкие Fluff’s, ядерные ребята из Shokalsky Revenge (Москва), меланхоличный и шумный «Источник» и нашумевший уже и за пределами Москвы арт-панк квартет «Кружок».
  • Интерактивная художественная зона арт-студии «Палитра» с красками, карандашами и бумагой, которую хочется разрисовать.
  • Игротека от «HobbyGames» c интересными настольными играми для больших и маленьких компаний.
  • Кино (программа традиционно держится в тайне).

«Съедобный» партнер фестиваля: сеть кофеен «Сова».
Телефон для справок: (4872)70−40−58

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
16 июня 2018, суббота
19:00
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