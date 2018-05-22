«Картонная ночь» — это фестиваль уличного искусства, собирающий сотни ранее незнакомых друг с другом людей и людей очень близких. Уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников, молодые музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ арт-хаусных фильмов на открытом воздухе.

В этом году специальным гостем «Картонной ночи» станет Марина Звягинцева — художник, куратор паблик-арт проектов и программ.

На фестивале Марина Звягинцева представит паблик-арт проект «Картограмма», сделанный специально для музейного двора.

В программе фестиваля:

Открытие инсталляции «кАРТограмма» во дворе ТИАМа (художник Марина Звягинцева, Москва).

Открытие «Связанной выставки» в Доме Крафта (Виктория Малкова, Полина Москвина (Москва) и Евгения Ножкина (Воронеж).

Работа Блошиного рынка.

Рассредоточенная селфи-инсталляция «Восстание вещей» .

Выставка старых дверей и молодых художников «От себя».

Музыка: родные и близкие Fluff’s, ядерные ребята из Shokalsky Revenge (Москва), меланхоличный и шумный «Источник» и нашумевший уже и за пределами Москвы арт-панк квартет «Кружок».

Интерактивная художественная зона арт-студии «Палитра» с красками, карандашами и бумагой, которую хочется разрисовать.

Игротека от «HobbyGames» c интересными настольными играми для больших и маленьких компаний.

Кино (программа традиционно держится в тайне).

«Съедобный» партнер фестиваля: сеть кофеен «Сова».

Телефон для справок: (4872)70−40−58

Стоимость: 300 р.