MaMa MIA – лучшая пиццерия Тулы*

Арт-директор MaМa MIA Светлана Ганюшина и управляющая сетью кафе Татьяна Лысенко

В мае в голосовании за лучшую пиццерию Тулы победила сеть кафе MaМa MIA. Уже в третий раз эти пиццерии занимают первое место в нашем «народном выборе»!

До этого два года подряд MaМa MIA завоевывала титул «Лучшее место года» и сегодня продолжает держать высокую планку. Как удается это делать, в чем секрет популярности и народной любви — об этом Myslo поговорил с управляющей MaМa MIA Татьяной Лысенко и арт-директором Светланой Ганюшиной.



- Татьяна, Светлана, сейчас середина буднего дня, а в ваших кафе заняты все столы! Чем MaМa MIA так привлекает гостей?



- Гости нас любят, потому что мы любим их и делаем всё, чтобы им было комфортно и интересно. Наверное, в этом и заключается наш главный секрет. И нам очень импонирует, что премия Myslo.ru называется «Народный выбор» — мы считаем себя по-настоящему народным заведением с демократичными ценами, вкусной кухней и уютной атмосферой.



Возможно, вы удивитесь, но многих наших гостей мы знаем по именам, знаем, что они любят есть и что закажут сегодня. Среди них немало тех, кто заходит к нам на завтрак, приходит с коллегами на бизнес-ланч, а по вечерам — с семьей на ужин или забегает после работы, чтобы взять вкусной еды для своих домашних. Они приходят к нам по выходным на встречи с друзьями, дни рождения, детские праздники. В наших игровых комнатах постоянно слышен детский смех и топот маленьких ножек, а детские праздники и мастер-классы всегда собирают десятки юных гостей. Мы очень ценим такую преданность и любовь и отвечаем взаимностью.

И конечно, чтобы оставаться интересными для своих гостей, мы следуем требованиям времени, осваиваем новые технологии, предлагаем более удобные способы заказа еды, ускоряем доставку, обновляем меню. Не стоим на месте и постоянно развиваемся.



- В сфере питания многое зависит от людей, которые здесь работают. Похоже, в MaМa MIA удалось собрать отличную команду.

- Так и есть! У нас дружный коллектив с очень сильным команд­ным духом. Каждый сотрудник нацелен работать как можно лучше как на собственный результат, так и на общее дело. Никакой Америки в плане работы с персоналом не откроем: мы делаем так, как и должны делать, — создаем благоприятные и мотивирующие условия для работы. Уважаем каждого, поощряем профессиональный рост и личные достижения, работаем на сплочение коллектива, открываем карьерные возможности. И мы всегда рады видеть в наших рядах целеустремленных, амбициозных, ответственных людей на разных позициях — поваров, барменов, официантов, администраторов. Опыт не имеет большого значения: всему научим.



В MaМa MIA действует система мотивации, благодаря которой каждый наш сотрудник стремится к большему. Это всевозможные бонусы и проценты с продаж и банкетов, корпоративные меро­приятия, юридическая поддержка.

«Звезды», достигшие наивысших результатов, вступают в наш клуб «Лучшие из лучших» и пользуются особыми привилегиями: получают денежные премии, подарки и такие не менее приятные поощрения, как билеты в кино, поездки в столичные театры, на экскурсии и т. д. Ребята видят, что у нас интересно работать, можно хорошо зарабатывать, и каждый старается стать лучшим.



- MaМa MIA постоянно придумывает что-то новое: вы расширяете сеть, открываете летние веранды, организуете детский досуг. Что дальше? Какие планы?



- В течение ближайшего года планируем открыть четыре новых ресторана. Немного приоткроем секрет: один из них появится в Пролетарском районе.

За последнее время в MaМa MIA появилось немало нового — открылись пункты самовывоза, разработано летнее меню, обновилось мобильное приложение, начались интересные акции. Обо всем этом расскажем подробнее.

Бренд-шеф знает, что вам нравится!



Вот уже два года кухней сети MaМa MIA руководит бренд-шеф Алексей Носов. С его приходом MaМa MIA из пиццерии превратилась в сеть городских кафе с полноценной, разнообразной и очень вкусной кухней. Алексей – творческий человек, он постоянно создает новые сочетания вкусов, изобретает авторские блюда, предлагает что-то новое и необычное. А главное, он понимает, чего хотят и что любят наши гости, и умеет соединить их пожелания с модными гастрономическими трендами. Именно он ввел в меню MaМa MIA черную пиццу и пельмени из черного теста – эффектные, необычные и очень вкусные. Он же предложил гостям сочные домашние котлеты с картофельным пюре – казалось бы, обычное блюдо, но именно оно стало лидером по популярности.

Бренд-шеф MaМa MIA Алексей Носов.

Одним словом, благодаря нашему бренд-шефу гости любого возраста и с совершенно разными вкусами теперь могут найти в меню MaМa MIA всё, что их душе угодно, побаловать себя качественной домашней едой или попробовать нечто изысканное.

Летняя веранда с живой музыкой



Летняя веранда – это приятный отдых на свежем воздухе для всей семьи.



Веранда MaМa MIA на Красноармейском проспекте – пожалуй, самая большая в городе летняя площадка с превосходной кухней, блюдами, приготовленными на открытых углях, и живой музыкой по пятницам и сууботам. Сюда приходят парочки, веселые компании, семьи с детьми, которые счастливы поиграть в большом детском городке на крыше. На нашей веранде уютно и тепло даже в непогоду!

Новое летнее меню

Сезонные продукты, легкость и свежесть – вот рецепт идеальной летней еды! Новое меню MaМa MIA получилось ярким и разнообразным. Более легким стал не только состав многих блюд, но и их текстура – муссовая, кремовая. Особое внимание наш бренд-шеф уделил блюдам из рыбы и морепродуктов, которые необыкновенно полезны, питательны и не вредят фигуре. Новыми вкусными начинками пополнился ассортимент наших пицц.

В меню появились блюда русской кухни в автор­ской интерпретации – освежающая окрошка, сытный курник. Летом мы не могли обойтись без шашлыка – сочного, аппетитного: из свиной шейки, говядины, куриных крыльев, грудки и окорока. Оцените наши новые салаты – с обилием сочной зелени и местных овощей.



В летнем меню – большое разнообразие шашлыков и пикантных соусов.



В жаркий день заходите в MaМa MIA освежиться нашим фирменным ледяным кофе, домашними лимонадами и мороженым собственного производства.

Быстрая доставка 24/7

Еда, которую вы заказываете в MaМa MIA, всегда приезжает к вам свежей и горячей: доставка в любую точку города осуществляется в течение часа. Наши курьеры быстры и мобильны: они развозят заказы на скутерах, не стоят в пробках, еда перевозится в термосумках, сохраняющих температуру. Мы готовы накормить вас круглосуточно!



Служба доставки MaМa MIA накормит вас круглосуточно.



За самовывоз – скидка 35%



Во всех наших кафе появилась стойка самовывоза: вы можете заказать пиццу, роллы и любые другие блюда из нашего меню и забрать их в одном из наших кафе. Заказ можно сделать по телефону, на сайте, в приложении, оплатить его сразу или по приезде в кафе – как вам удобно.

И самый приятный бонус самовывоза – огромная скидка 35%** на ваш заказ.

Стойка самовывоза теперь есть во всех кафе MaМa MIA.



В приложении – на 15% дешевле



Недавно в AppStore и PlayMarket вышло полностью обновленное приложение MaМa MIA. Оно стало еще удобнее. Здесь можно изучить меню, сделать заказ и сразу оплатить его картой (оплата возможна и при получении!). В приложении регулярно появляются новые акции и скидки. Хотите попробовать новое блюдо или выбираете, в каком кафе MaМa MIA провести вечер? В приложении можно почитать отзывы и сделать выбор.





Скачать приложение стоит еще и потому, что при заказе через него вы получаете скидку 15%**.

Игровые зоны во всех кафе

В MaМa MIA всегда много детей, и это неудивительно: здесь им есть чем заняться. В каждом заведении создана детская зона – с интерактивными стендами и столами, огромными двух-трехуровневыми лабиринтами, большим разнообразием игр на любой возраст. Здесь с удовольствием играют и малыши до года, и школьники.



За маленькими гостями присматривает бебиситтер, родители также могут наблюдать за своими детьми через специальное приложение «Ребенок онлайн». У нас есть всё, что нужно для детского счастья и родительского спокойствия!



В каждом кафе работает игровая детская площадка.

Детские праздники и кулинарные мастер-классы

Если вы хотите устроить для своего ребенка праздник просто так, без повода – приходите вместе с ним в выходной в MaМa MIA.

Каждое воскресенье с 16.00 до 18.00 здесь проходят детские праздники – с аниматорами, веселыми играми, конкурсами. Программа праздников разная во всех кафе. Вход свободный.



На кулинарных мастер- классах дети готовят, как взрослые!

В MaМa MIA регулярно проводятся кулинарные мастер-классы, где вместе с нашими поварами дети готовят настоящую итальянскую пиццу, строят пряничные домики, смешивают сладкие детские коктейли.

*По результатам голосования «Народный выбор» среди пользователей портала myslo.ru в мае 2018 г.

**Скидки не распространяются на напитки и не суммируются с другими акциями.

ООО «Мама Миа» ОГРН 1117154016836 Тула, ул. Октябрьская, 16



Тула, ул. Октябрьская, 16.

Тула, ул. Демонстрации, 1-а.

Тула, Красноармейский пр., 17-а.

Единая справочная служба: тел. 555-888.

Официальный сайт: www.mamamia-pizza.ru

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