Мир будущего

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 14.06.2018

Режиссер: Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг

Актеры: Джеймс Франко, Милла Йовович, Сьюки Уотерхаус, Люси Лью, Маргарита Левиева, Элиша Хенинг, Снуп Догг, Метод Мэн, Скотт Хэйз

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 90 мин

Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери.