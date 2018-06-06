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Мир будущего

Мир будущего

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.06.2018
 
Режиссер:
Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг
  
Актеры:
Джеймс Франко, Милла Йовович, Сьюки Уотерхаус, Люси Лью, Маргарита Левиева, Элиша Хенинг, Снуп Догг, Метод Мэн, Скотт Хэйз
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

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