Мир будущего
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 14.06.2018
Режиссер:
Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг
Актеры:
Джеймс Франко, Милла Йовович, Сьюки Уотерхаус, Люси Лью, Маргарита Левиева, Элиша Хенинг, Снуп Догг, Метод Мэн, Скотт Хэйз
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
90 мин
Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
Сегодня
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16 июня, суббота
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17 июня, воскресенье
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18 июня, понедельник
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19 июня, вторник
|19:15
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20 июня, среда
|19:15
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Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
16 июня, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
17 июня, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
18 июня, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
19 июня, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
19:15
20 июня, среда
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19:15