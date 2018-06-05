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Решение о ликвидации

Решение о ликвидации

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.06.2018
 
Режиссер:
Александр Аравин
  
Актеры:
Игорь Петренко, Алексей Вертков, Иван Шахназаров, Дмитрий Парастаев, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дагун Омаев, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за пределами возможностей… В основе фильма — известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии.

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