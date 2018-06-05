Решение о ликвидации
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 07.06.2018
Режиссер:
Александр Аравин
Актеры:
Игорь Петренко, Алексей Вертков, Иван Шахназаров, Дмитрий Парастаев, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дагун Омаев, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
96 мин
Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за пределами возможностей… В основе фильма — известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии.
Сегодня
|13:50
|Алмаз Синема
Завтра
|13:50
|Алмаз Синема
9 июня, суббота
|13:50
|Алмаз Синема
10 июня, воскресенье
|13:50
|Алмаз Синема
11 июня, понедельник
|13:50
|Алмаз Синема
12 июня, вторник
|13:50
|Алмаз Синема
13 июня, среда
|13:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
9 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
10 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:50
11 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
12 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
13:50
13 июня, среда
|Алмаз Синема
|
13:50