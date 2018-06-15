Фестиваль волшебных шаров
Фестиваль создает сказочную атмосферу — сотни волшебных шаров в один миг засияют разноцветными огоньками.
Огненное и световое шоу подарит нам этот вечер, завораживающие мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать глаз.
Также гости фестиваля смогут передать привет своим близким. Для этого необходимо написать сообщение и добавить в начале текста «фестиваль Тула». Отправьте его на короткий номер 2325 и ведущий озвучит ваши послания прямо со сцены!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 215
16 июня 2018, суббота
21:00
17 июня 2018, воскресенье
21:00