Фестиваль волшебных шаров

Фестиваль создает сказочную атмосферу — сотни волшебных шаров в один миг засияют разноцветными огоньками.

Огненное и световое шоу подарит нам этот вечер, завораживающие мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать глаз.

Также гости фестиваля смогут передать привет своим близким. Для этого необходимо написать сообщение и добавить в начале текста «фестиваль Тула». Отправьте его на короткий номер 2325 и ведущий озвучит ваши послания прямо со сцены!

Вход свободный.