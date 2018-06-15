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Фестиваль волшебных шаров

Фестиваль волшебных шаров

Фестиваль создает сказочную атмосферу — сотни волшебных шаров в один миг засияют разноцветными огоньками.

Огненное и световое шоу подарит нам этот вечер, завораживающие мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать глаз.

Также гости фестиваля смогут передать привет своим близким. Для этого необходимо написать сообщение и добавить в начале текста «фестиваль Тула». Отправьте его на короткий номер 2325 и ведущий озвучит ваши послания прямо со сцены!

Вход свободный.

Где и когда?
Selgros Cash & Carry, торговый центр
Тула, улица Октябрьская, 215
16 июня 2018, суббота
21:00
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17 июня 2018, воскресенье
21:00
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