Выходные в Туле: 10-12 ноября

Ольга Бузова, роботы, Петергоф в Туле вполне могут стать ингредиентами для фантастической исторической трагикомедии! А туляков всё это (и не только) ждёт на этих выходных.

Предлагаем вашему вниманию очередное расписание на выходные. А если вам тут ничего не нравится, не отчаивайтесь, и идите смотреть Афишу — что-то себе по душе вы точно найдёте!

легенда

Ольга Бузова

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47

(ТЦ «Гостиный Двор»)

11 ноября, суббота, 19.00

1500 Р

В клубе «Пряник» состоится большой сольный концерт девушки, наделавшей немало шуму в медиапространстве, — Ольга Бузова выступит с программой «Под звуки поцелуев». Одна из самых популярных теле- и радио-ведущих нашей страны стала певицей, чьи треки бьют все рекорды чартов. Все эти композиции прозвучат на её дебютном шоу. Билеты разлетаются очень быстро!

почти снуп дог

Хаски

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

11 ноября, суббота, 19.00

1000 Р. Четверг — последний день продажи билетов!

В Тулу приезжает Хаски — один из наиболее обсуждаемых отечественных музыкантов. Его песни резонируют с людьми и не оставляет их равнодушными. Его альбом «Любимые песни (воображаемых) людей» — один из самых громких российских релизов отечественного хип-хопа 2017 года.

мальцы-удальцы

The Hatters

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

12 ноября, воскресенье, 19.00

1000 Р. Четверг — последний день продажи билетов!

Музыкальное шапито The Hatters — это истинно русская лихость, помноженная на Петербургскую ментальность, и приправленная уникальным составом инструментов: электроскрипка, бас-балалайка, аккордеон — все это и составляет неповторимый русский стиль, с которым группа начала покорение музыкального Олимпа.

рейв

Coordinate

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

(ТРЦ «Ликерка Лофт»)

11 ноября, суббота, 22.00

Быть в сообществе таких же как ты — увлечённых людей, знающих толк в правильной музыке — значит быть собой. Раствориться в энергии, ощущать её телом, душой — просто жить. Не об этом ли ты мечтаешь? 11 ноября Hehawatyca организует в Туле вечеринку Coordinate с участием Avoideath. Примут участие Koha, Katya Kac, Cheredkov, Battle Tuls.

мало огня

Линда

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

11 ноября, суббота, 22.00

1000 Р

11 ноября в рамках празднования двухлетия паба в тульском Harat's Pub выступит девушка-загадка, девушка-легенда, феномен российской музыкальной истории — Линда!

качай!

Мистер и Мисс Тула

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

11 ноября, суббота, 14.00

Билеты от 300 Р

В Туле состоится Открытый чемпионат области по бодибилдингу и фитнесу «Мистер и Мисс Тула». В программе соревнования в дисциплинах бодибилдинг, бодифитнес, бикини, мэнс физик. В фойе пройдет выставка спортивных товаров и услуг.

лирика

С чистого листа

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

12 ноября, воскресенье, 17.00

Билеты от 1700 Р

Спектакль «С чистого листа» с Марией Ароновой в главной роли — это история о том, что всё можно вернуть, начать с начала: вновь стать успешным и привлекательным, найти работу, обрести любовь. Но всё это возможно если рядом они, единственная, и она в тебя верит. Это история матери и дочери, мужчины и женщины. Лирическая комедия с крупинками острого и живого юмора.

назад в будущее!

Фабрика будущего

Тула, Пушкинский проезд, 4-а

10 ноября, пятница 10.00

300 Р

С 10 ноября

10 ноября в Туле открывается интерактивное пространство «Фабрика будущего». Это мини-технопарк, посетив который, вы окунетесь в будущее и увидите, что ждёт нас в нем! Настоящие роботы, технологии виртуальной и дополненной реальности, проекционные системы, шоу дронов, захватывающие дух аттракционы космических и воздушных боев, игровые площадки и ещё много всего технологичного и интересного ждёт вас на «Фабрике будущего»!

Тула. Киевская улица. Часть 4. Губернский город

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

10 ноября, пятница, 18.30

100 Р

Приглашаем посетителей на очередную лекцию из цикла, посвященного истории главной улицы Тулы — проспекту Ленина (изначально Киевской улицы). Перед слушателями предстанет следующий квартал этой улицы, расположенный между улицами Каминского (Площадной) и Пушкинской. Остаются позади шумные торговые места, модные магазины, а на смену им приходят большие каменные жилые дома известных туляков, губернские административные здания, одно из старейших общественных мест отдыха — Детский (ныне Пушкинский) сквер. Так, в ходе лекции, узнают о Туле губернской XIX — начала XX века.

Лектор — краевед, заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Иванович Демидов.

не может быть

Путешествие в «Тульский Петергоф»

Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

11 ноября, суббота, 09.45

Стоимость: взрослый билет — 1300 р., льготный (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды) — 1200 р.

Тульское музейное объединение приглашает вас в увлекательное путешествие! Маршрут начнётся в Тульском областном художественном музее (ТОХМ) с посещения увлекательной экскурсии, где вы услышите историю о некоторых тульских усадьбах и их владельцах, а также познакомитесь с коллекцией уникальных произведений из этих усадеб.

Затем путешествие продолжится в края, которыми когда-то владела великая Екатерина II — в Богородицк. Вы смодете посмотреть город и побывать в дворце-музее. Не останется без внимания станция «Жданка», а Обратный путь будет пролегать через старинное село Дедилово.

мелким

Музыкальная кругосветка

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

12 ноября, воскресенье, 11.00

В Туле состоится бэби-концерт «Музыкальная кругосветка» от бродячих музыкантов из группы «Монпансье» Дмитрия Карева (аккордеон) и Насти Бадьиной (укулеле, флейта, перкуссия, вокал). Вы услышите самые красивые народные песни Италии, Франции, Германии, Англии, Африки и многих других стран.

а что в кино?

9 ноября репертуар кинотеатров обновился, и мы с радостью расскажем вас о премьерах этой недели. Полную киноафишу Тулы и области вы сможете найти только на Myslo и нигде больше!

Убийство в «Восточном экспрессе»

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар. Смотрите фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“» в кинотеатрах города.

Ужин

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьбы их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

Маленький вампир

Красочный 3D-мультфильм, основанный на всемирном бестселлере Ангелы Зоммер-Боденбург, рассказывающем историю о маленьком вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злобный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.

Дело храбрых

Основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени. Смотрите фильм «Дело храбрых» в кинотеатрах города.

Афера доктора Нока

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду об афере доктора Нока.

Рок

«Рок» — музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем дальше ребята удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее они меняются внутренне. Этот путь стал самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

Женись на мне, чувак

В центре сюжета лучшие друзья, одному из которых грозит потеря гражданства. Единственным выходом оказывается фиктивный брак друг на друге, но для таких обычных парней, как они, пройти все проверки обернется крайне тяжелым и уморительным испытанием, в результате которого каждый найдет девушку своей мечты. Смотрите «Женись на мне, чувак» в «КиноСити».

Ван Гог. С любовью, Винсент

29 июля 1890 года. Худощавый человек, спотыкаясь, брёл по пустынной улице. Он прижимал руки к огнестрельной ране в животе. Это был Винсент Ван Гог. О его трагической смерти хорошо известно, однако остаётся тайной, как и почему в него стреляли. Это первый полностью рисованный маслом анимационный фильм. Каждый из 65000 кадров представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников.