Голосуем за лучшие тульские хостелы
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие хостелы, которые работают в нашем городе.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Какой хостел в Туле вы порекомендовали бы гостям города? Ваши коллеги из других городов или знакомые жили в Тульских хостелах и делились с вами своим мнением? Где уютнее, чище и цена соответствует качеству ночлега? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые хостелы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара хостелов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
11 декабря мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» хостел Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше останавливаться гостям Тулы, и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.