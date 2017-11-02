Убийство в «Восточном экспрессе»

Страна: Мальта, США, 2017

Премьера: в РФ 09.11.2017

Режиссер: Кеннет Брана

Актеры: Кеннет Брана, Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Уиллем Дефо, Джош Гад, Дэйзи Ридли, Люси Бойнтон, Сергей Полунин, Оливия Колман, Марван Кензари

Жанр: драма, детектив

Продолжительноcть: 115 мин

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.