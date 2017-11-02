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Убийство в «Восточном экспрессе»

Убийство в «Восточном экспрессе»

Страна:
Мальта, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Кеннет Брана
  
Актеры:
Кеннет Брана, Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Уиллем Дефо, Джош Гад, Дэйзи Ридли, Люси Бойнтон, Сергей Полунин, Оливия Колман, Марван Кензари
  
Жанр:
драма, детектив
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

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