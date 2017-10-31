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Рок

Рок

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Иван Шахназаров
  
Актеры:
Дмитрий Чеботарев, Кирилл Фролов, Иван Ивашкин, Виталий Кищенко, Никита Тарасов, Евгений Стычкин, Полина Северная
  
Жанр:
приключения, драма
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

«Рок» — музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем дальше ребята удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее они меняются внутренне. Этот путь стал самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

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