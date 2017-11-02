Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 09.11.2017

Режиссер: Орен Муверман

Актеры: Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 120 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,84

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьбы их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?