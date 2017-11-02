Ужин
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 09.11.2017
Режиссер:
Орен Муверман
Актеры:
Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
120 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,84
Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьбы их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?
Сегодня
|21:30
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Завтра
|21:30
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11 ноября, суббота
|21:30
|ДКЖкино
12 ноября, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
13 ноября, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
14 ноября, вторник
|21:30
|ДКЖкино
15 ноября, среда
|22:35
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