афиша
афиша
Регистрация
Ужин

Ужин

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Орен Муверман
  
Актеры:
Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,84
          
 

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьбы их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

Купить билет
Сегодня
21:30 ДКЖкино
Завтра
21:30 ДКЖкино
11 ноября, суббота
21:30 ДКЖкино
12 ноября, воскресенье
21:30 ДКЖкино
13 ноября, понедельник
21:30 ДКЖкино
14 ноября, вторник
21:30 ДКЖкино
15 ноября, среда
22:35 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.