Дело храбрых
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 09.11.2017
Режиссер:
Джозеф Косински
Актеры:
Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Энди МакДауэлл, Бен Харди, Джеймс Бэдж Дэйл, Джофф Стульц, Лора Каннингэм
Жанр:
драма, экшен
Продолжительноcть:
136 мин
Основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.
Сегодня
|19:00
|Киносити
|20:25
|Алмаз Синема
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Киносити
|20:25
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
11 ноября, суббота
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Киносити
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
16 ноября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:25
|Киносити
|
19:00
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
23:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:25
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
16:00
20:50
23:30
11 ноября, суббота
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
16:00
20:50
23:30
12 ноября, воскресенье
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
13 ноября, понедельник
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
14 ноября, вторник
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
15 ноября, среда
|Киносити
|
19:00
21:30
00:00
16 ноября, четверг
|Киносити
|
00:00