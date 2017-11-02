Дело храбрых

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 09.11.2017

Режиссер: Джозеф Косински

Актеры: Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Энди МакДауэлл, Бен Харди, Джеймс Бэдж Дэйл, Джофф Стульц, Лора Каннингэм

Жанр: драма, экшен

Продолжительноcть: 136 мин

Основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.