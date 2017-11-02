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Дело храбрых

Дело храбрых

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Джозеф Косински
  
Актеры:
Тейлор Китч, Дженнифер Коннелли, Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Энди МакДауэлл, Бен Харди, Джеймс Бэдж Дэйл, Джофф Стульц, Лора Каннингэм
  
Жанр:
драма, экшен
  
Продолжительноcть:
136 мин
  

 

Основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных «Горячие головы Гранитной горы» из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.

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