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Женись на мне, чувак

Женись на мне, чувак

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Тарек Будали
  
Актеры:
Филипп Лашо, Тарек Будали, Филипп Дюкен, Жюльен Аррути, Шарлотта Габрис, Сисси Дюпарк, Надя Кунда, Давид Марсе, Дуду Маста
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

В центре сюжета лучшие друзья, одному из которых грозит потеря гражданства. Единственным выходом оказывается фиктивный брак друг на друге, но для таких обычных парней, как они, пройти все проверки обернется крайне тяжелым и уморительным испытанием, в результате которого каждый найдет девушку своей мечты.

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