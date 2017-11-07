Женись на мне, чувак
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 09.11.2017
Режиссер:
Тарек Будали
Актеры:
Филипп Лашо, Тарек Будали, Филипп Дюкен, Жюльен Аррути, Шарлотта Габрис, Сисси Дюпарк, Надя Кунда, Давид Марсе, Дуду Маста
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
92 мин
В центре сюжета лучшие друзья, одному из которых грозит потеря гражданства. Единственным выходом оказывается фиктивный брак друг на друге, но для таких обычных парней, как они, пройти все проверки обернется крайне тяжелым и уморительным испытанием, в результате которого каждый найдет девушку своей мечты.
Сегодня
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
Завтра
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|22:00
|Киносити
13 ноября, понедельник
|22:00
|Киносити
14 ноября, вторник
|22:00
|Киносити
15 ноября, среда
|22:00
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:20
Завтра
|Киносити
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
00:40
11 ноября, суббота
|Киносити
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
00:40
12 ноября, воскресенье
|Киносити
|
22:00
13 ноября, понедельник
|Киносити
|
22:00
14 ноября, вторник
|Киносити
|
22:00
15 ноября, среда
|Киносити
|
22:00