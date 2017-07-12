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С чистого листа

С чистого листа

Жизнь не стоит на месте и в наше время женщины уже не сидят дома за вязанием и пяльцами, ожидая у окошка своих мужей. Наш век — это век женщин способных вершить судьбы и править миром. В тени таких женщин мужская сила и лоск блекнет, тускнеет.

Это история о том, что всё можно вернуть, начать с начала: вновь стать успешным и привлекательным, найти работу, обрести любовь.

Но всё это возможно если рядом они, единственная, и она в тебя верит. Это история матери и дочери, мужчины и женщины. Лирическая комедия с крупинками острого и живого юмора.

Купоны, присланные на электронную почту при покупке билетов на Myslo, вы можете распечатать и обменять в кассе филармонии на билеты.

Справки по тел 36−77−96, 8−905−621−31−61.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 ноября 2017, воскресенье
17:00
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