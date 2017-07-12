С чистого листа

Жизнь не стоит на месте и в наше время женщины уже не сидят дома за вязанием и пяльцами, ожидая у окошка своих мужей. Наш век — это век женщин способных вершить судьбы и править миром. В тени таких женщин мужская сила и лоск блекнет, тускнеет.

Это история о том, что всё можно вернуть, начать с начала: вновь стать успешным и привлекательным, найти работу, обрести любовь.

Но всё это возможно если рядом они, единственная, и она в тебя верит. Это история матери и дочери, мужчины и женщины. Лирическая комедия с крупинками острого и живого юмора.

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