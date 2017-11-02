Афера доктора Нока

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 09.11.2017

Режиссер: Лоррэйн Леви

Актеры: Омар Си, Ана Жирардо, Алекс Лутс, Элен Венсан, Андреа Ферреоль, Сабин Азема, Одри Дана, Паскаль Эльбе, Мишель Вюйермоз, Рюфюс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 114 мин

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.