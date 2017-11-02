Афера доктора Нока
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 09.11.2017
Режиссер:
Лоррэйн Леви
Актеры:
Омар Си, Ана Жирардо, Алекс Лутс, Элен Венсан, Андреа Ферреоль, Сабин Азема, Одри Дана, Паскаль Эльбе, Мишель Вюйермоз, Рюфюс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
114 мин
1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.
Сегодня
|13:30
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:30
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|13:30
|Победа (Новомосковск)
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|13:30
|Победа (Новомосковск)
13 ноября, понедельник
|13:30
|Победа (Новомосковск)
14 ноября, вторник
|13:30
|Победа (Новомосковск)
15 ноября, среда
|13:30
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
11 ноября, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
12 ноября, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
13 ноября, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
14 ноября, вторник
|Победа (Новомосковск)
|
13:30
15 ноября, среда
|Победа (Новомосковск)
|
13:30