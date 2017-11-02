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Афера доктора Нока

Афера доктора Нока

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Лоррэйн Леви
  
Актеры:
Омар Си, Ана Жирардо, Алекс Лутс, Элен Венсан, Андреа Ферреоль, Сабин Азема, Одри Дана, Паскаль Эльбе, Мишель Вюйермоз, Рюфюс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
114 мин
  

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок — мастер в искусстве манипуляции и соблазнения — почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

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