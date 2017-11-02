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Маленький вампир

Маленький вампир

Страна:
Великобритания, Германия, Дания, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.11.2017
 
Режиссер:
Рихард Клаус, Карстен Килерих
  
Актеры:
Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Дайан Уилсон
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  
Бюджет:
$10 000 000,00
  

 

Красочный 3D-мультфильм, основанный на всемирном бестселлере Ангелы Зоммер-Боденбург, рассказывающем историю о тринадцатилетнем вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злобный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
13:15 3D Алмаз Синема
13:50 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
13:15 3D Алмаз Синема
13:50 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
11 ноября, суббота
10:20 Киносити
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
13:50 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
12 ноября, воскресенье
10:20 Киносити
12:05 Киносити
13:50 Киносити
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
13 ноября, понедельник
10:20 Киносити
12:05 Киносити
13:50 Киносити
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
14 ноября, вторник
10:20 Киносити
12:05 Киносити
13:50 Киносити
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
15 ноября, среда
10:20 Киносити
12:05 Киносити
13:50 Киносити
15:35 Киносити
17:20 Киносити
19:05 Киносити
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