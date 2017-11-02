Маленький вампир

Страна: Великобритания, Германия, Дания, 2017

Премьера: в РФ 09.11.2017

Режиссер: Рихард Клаус, Карстен Килерих

Актеры: Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Дайан Уилсон

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 83 мин

Бюджет: $10 000 000,00

Красочный 3D-мультфильм, основанный на всемирном бестселлере Ангелы Зоммер-Боденбург, рассказывающем историю о тринадцатилетнем вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злобный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.