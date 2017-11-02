Маленький вампир
Страна:
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Премьера:
в РФ 09.11.2017
Режиссер:
Рихард Клаус, Карстен Килерих
Актеры:
Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Дайан Уилсон
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
83 мин
Бюджет:
$10 000 000,00
Красочный 3D-мультфильм, основанный на всемирном бестселлере Ангелы Зоммер-Боденбург, рассказывающем историю о тринадцатилетнем вампире по имени Рудольф, чью семью преследует настырный и злобный охотник на вампиров. Рудольф знакомится со своим ровесником — обычным мальчиком Тони, который без ума от старинных замков, склепов и вампиров. Вдвоем им удается ловко перехитрить охотника и расстроить все его планы.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|13:15 3D
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|13:15 3D
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
11 ноября, суббота
|10:20
|Киносити
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|13:50
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
12 ноября, воскресенье
|10:20
|Киносити
|12:05
|Киносити
|13:50
|Киносити
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
13 ноября, понедельник
|10:20
|Киносити
|12:05
|Киносити
|13:50
|Киносити
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
14 ноября, вторник
|10:20
|Киносити
|12:05
|Киносити
|13:50
|Киносити
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
15 ноября, среда
|10:20
|Киносити
|12:05
|Киносити
|13:50
|Киносити
|15:35
|Киносити
|17:20
|Киносити
|19:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:15
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 13:15
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:20
11 ноября, суббота
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:20
12 ноября, воскресенье
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
13 ноября, понедельник
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
14 ноября, вторник
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05
15 ноября, среда
|Киносити
|
10:20
12:05
13:50
15:35
17:20
19:05