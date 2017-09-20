В клубе «Пряник» состоится большой сольный концерт Ольги Бузовой с программой «Под звуки поцелуев».

Одна из самых популярных теле- и радио-ведущих нашей страны стала певицей, чьи треки бьют все рекорды чартов. Все эти композиции прозвучат на её дебютном шоу.

Более 12 лет за жизнью Ольги Бузовой практически в режиме реального времени неустанно наблюдают миллионы людей по всей стране. За её карьерой, разводом, здоровьем, весом — абсолютно за всем — в одном только Инстаграме бывшей участницы шоу «Дом-2» девять с лишним миллионов подписчиков! Стоит ли удивляться, что сообщение о начале музыкальной карьеры теле- и радиоведущей стало для Сети настоящей информационной бомбой, вытеснив из топовых новостей, казалось бы, куда более глобальные и важные события…

Новость о том, что Ольга Бузова запела, возмутила профессионалов и вызвала восторг у её поклонников. Факты, и ничего кроме фактов: первый же трек Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» за считанные минуты после появления в iTunes попадает на его вершину и держится там более двух недель, побивая все мыслимые рекорды скачивания. Такой же оглушительный успех ждет и второй трек «Привыкаю», клип на который только в первый день смотрят более двух миллионов человек.



Всего два трека, и вот уже новоиспеченная певица становится хэдлайнером крупнейшего музыкального Big Love Show в Москве и Санкт-Петербурге; специальным гостем премии «ZD-AWARDS» газеты «Московский Комсомолец»; номинируется на премию «МУЗ-ТВ» в категории «Прорыв года».



Третьему треку Ольги Бузовой «Люди не верили», выпущенному 10 апреля, удается сделать, казалось бы, невозможное — обогнать по количеству скачиваний скандальный трек «Тает лед» группы «Грибы» и попасть на первое место iTunes в России.



Тем временем Ольга Бузова с головой уходит в запись новых треков и обещает в сентябре выпустить первый альбом.

11-го ноября зрители Тулы увидят дебютное концертное шоу певицы, работа над которым доверена самому именитому постановщику Алексею Голубеву. И судя по ажиотажу вокруг новой певицы, этот концерт может превратиться в столпотворение…

Билеты продаются в Центральном универмаге и Myslo-кассе. Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.