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The Hatters

The Hatters

Музыкальное шапито the Hatters — коллектив, который собрался под крышей СПБГАТИ и объединил театрала из Тынды, механика из Ярославля, журналиста из Петербурга, аккордеониста из Казахстана, физика из Гатчины и парочку актеров.

The Hatters — это истинно русская лихость, помноженная на Петербургскую ментальность, и приправленная уникальным составом инструментов: электроскрипка, бас-балалайка, аккордеон — все это и составляет неповторимый русский стиль, с которым группа начала покорение музыкального Олимпа.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 ноября 2017, воскресенье
19:00
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