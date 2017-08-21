Музыкальное шапито the Hatters — коллектив, который собрался под крышей СПБГАТИ и объединил театрала из Тынды, механика из Ярославля, журналиста из Петербурга, аккордеониста из Казахстана, физика из Гатчины и парочку актеров.

The Hatters — это истинно русская лихость, помноженная на Петербургскую ментальность, и приправленная уникальным составом инструментов: электроскрипка, бас-балалайка, аккордеон — все это и составляет неповторимый русский стиль, с которым группа начала покорение музыкального Олимпа.