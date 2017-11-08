Тула. Киевская улица. Часть 4. Губернский город

Приглашаем посетителей на очередную лекцию из цикла, посвященного истории главной улицы Тулы — проспекту Ленина (изначально Киевской улицы). Перед слушателями предстанет следующий квартал этой улицы, расположенный между улицами Каминского (Площадной) и Пушкинской.

Остаются позади шумные торговые места, модные магазины, а на смену им приходят большие каменные жилые дома известных туляков, губернские административные здания, одно из старейших общественных мест отдыха — Детский (ныне Пушкинский) сквер. Так, в ходе лекции, узнают о Туле губернской XIX — начала XX века.

Лектор — краевед, заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Иванович Демидов.

Стоимость участия 100 руб./чел.