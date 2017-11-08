афиша
афиша
Регистрация
Тула. Киевская улица. Часть 4. Губернский город

Тула. Киевская улица. Часть 4. Губернский город

Приглашаем посетителей на очередную лекцию из цикла, посвященного истории главной улицы Тулы — проспекту Ленина (изначально Киевской улицы). Перед слушателями предстанет следующий квартал этой улицы, расположенный между улицами Каминского (Площадной) и Пушкинской.

Остаются позади шумные торговые места, модные магазины, а на смену им приходят большие каменные жилые дома известных туляков, губернские административные здания, одно из старейших общественных мест отдыха — Детский (ныне Пушкинский) сквер. Так, в ходе лекции, узнают о Туле губернской XIX — начала XX века.

Лектор — краевед, заведующий естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея Сергей Иванович Демидов.

Стоимость участия 100 руб./чел.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
10 ноября 2017, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.