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В Туле открылся фирменный магазин меха «Елена Фурс»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле открылся фирменный магазин меха «Елена Фурс»

Классические и ультрамодные модели одного из самых известных производителей теперь доступны и тульским ценителям меха!

В Туле открылся фирменный магазин одного из самых известных производителей шуб ELENA FURS. За 26 лет меховая фабрика завоевала безупречную репутацию и любовь сотен тысяч женщин. К производству здесь относятся более чем серьезно. Мех закупается только высокого качества и исключительно на аукционах. Выделкой занимаются мастера российских и греческих фабрик, используя самые передовые технологии по обработке шкур и великолепной окраске меха. Над созданием коллекций трудятся российские и итальянские дизайнеры — в итоге получаются красивые и легкие меховые изделия непревзойденного качества.

И если раньше за меховыми обновками известной фабрики приходилось ехать в столицу, то теперь, к радости тулячек, фирменный магазин открылся и в нашем городе!

На 370 квадратных метрах каждая модница найдет для себя подходящую шубу — практичную на каждый день или дизайнерскую для выхода в свет. От мехового разнообразия разбегаются глаза: на вешалках вас ждут шубы, манто, жилетки и полушубки из рыси, куницы, соболя, норки и мутона.

Для самых взыскательных модниц в новой коллекции дизайнеры «Елены Фурс» представили шубы из норки oversize и яркие полушубки из ламы.

Цены приятно удивляют: классическая шуба из мутона стоит от 5 000 рублей, а так полюбившиеся всем автоледи из норки — от 69 000 рублей.

Приятный плюс — широкий размерный ряд — от 36 до 72!

В магазине действует удобная система рассрочки на срок до 3-х лет: без страховок и первоначального взноса. И да — никаких переплат!

Также всем покупателям предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Ирина Карпачева

– Я очень долго искала полушубок. Мне нужно, чтобы он был практичным, удобным, функциональным и, конечно, вписался бы в бюджет. Я уже успела побывать практически во всех тульских магазинах, перемерила неимоверное количество полушубков, а свою меховую мечту нашла здесь. По форме у меня не было сомнений, а вот по цветам было много вопросов. Здесь представлено много молодежных моделей, есть из чего выбрать. Шубка легкая и очень удобная, цены приемлемые, да еще и скидки.

Елена Баталова

– Я уже сбилась со счета, сколько перемерила моделей, прежде чем окончательно определилась. У меня была проблема с размером — 42-й представлен далеко не во всех моделях. Но здесь такое разнообразие, что теперь решаю, какую именно шубку выбрать. А еще здесь очень удобная рассрочка.

Александра Антошечкина

– Я нашла здесь идеальную шубку — легкая, удобная, стильная, средней длины — всё, что я так давно искала. В «Елене Фурс» выгодное предложение: скидки, а еще есть рассрочка. Вот как не воспользоваться? Консультанты мне помогли подобрать подходящую модель. Можно сказать, что моя меховая мечта сбылась! Буду встречать зиму во всеоружии.

И еще один приятный сюрприз: в честь 26-летия «Елена Фурс» дарит любимым покупателям скидку 26% на шубы до 26 ноября!

Адрес магазина: ТРЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22-а.

Телефон: 8-800-777-75-81.

Сайт: elenafurs.ru

Instagram: @elenafurs.blog

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В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 1
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 2
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 3
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 4
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 5
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 6
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 7
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 8
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 9
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 10
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 11
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 12
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 13
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 14
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 15
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 16
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 17
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 18
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 19
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 20
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 21
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 22
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 23
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 24
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 25
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 26
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 27
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 28
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 29
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 30
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 31
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 32
В Туле открылся фирменный магазин мехов "Елена Фурс", Фото: 33
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 09:12 +3
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