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Музыкальная кругосветка

Музыкальная кругосветка

В Туле состоится бэби-концерт «Музыкальная кругосветка» от бродячих музыкантов из группы «Монпансье» Дмитрия Карева (аккордеон) и Насти Бадьиной (укулеле, флейта, перкуссия, вокал).

Музыкальное путешествие по разным странам и континентам.

Вы услышите самые красивые народные песни Италии, Франции, Германии, Англии, Африки и многих других стран.

Мелодии со всех концов Света прозвучат на укулеле, всевозможных шуршалках, шумелках и звенелках, на аккордеоне и разнообразных свистяще-дудящих инструментах. В конце все зрители смогут поиграть на музыкальных инструментах и научиться так же шуршать, звенеть и свистеть.

Этот чудесный бэби-концерт уже успели посмотреть зрители детского театра Домик Фанни Бэлл и Центра имени В. С. Мейерхольда.

Продолжительность: 45 минут. Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
12 ноября 2017, воскресенье
11:00
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