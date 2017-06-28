Ван Гог. С любовью, Винсент
Страна:
Великобритания, Польша, 2017
Режиссер:
Дорота Кобеля, Хью Велчман
Актеры:
Сирша Ронан, Элинор Томлинсон, Эйдан Тернер, Хелен МакКрори
Жанр:
мультфильм, драма, биографический
Продолжительноcть:
88 мин
29 июля 1890 года. Худощавый человек, спотыкаясь, брёл по пустынной улице. Он прижимал руки к огнестрельной ране в животе. Это был Винсент Ван Гог. О его трагической смерти хорошо известно, однако остаётся тайной, как и почему в него стреляли. Это первый полностью рисованный маслом анимационный фильм. Каждый из 65000 кадров представляет собой выполненную в технике Ван Гога картину, созданную усилиями 115 художников.