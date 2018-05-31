Выходные в Туле: 1-3 июня

Выходные, безусловно, стоит посвятить детям и их мамам – их ждет интересная развлекательная программа. Также вы сможете похлестать друг друга крапивой и отведать блюда из нее на любимом фестивале.

По традиции, мы подготовили для вас обзор интересных мероприятий, которые состоятся на выходных. Все остальные события Тулы смотрите в Myslo/Афиша.

Фестивали

На этой неделе пройдут два фестиваля. Чтобы не пропустить остальные, следите за предстоящими событиями в нашем обзоре, посвященном фестивалям.

село Крапивна

село Крапивна, Щекинский район, село Крапивна

2 июня, суббота 09:00

Вход свободный

Фестиваль крапивы стал визитной карточкой Тульской области. На протяжении 16 лет фестиваль собирает на своей площадке сотни гостей из разных уголков мира. Как всегда, гостей ждет насыщенная развлекательная программа. В течение всего дня на сцене будет звучать музыка в стиле этно и джаз в исполнении групп – участников фестиваля «Дикая Мята», на территории села будет работать ярмарка крапивенских сувениров, гости смогут поучаствовать в крапивных боях и попробовать фирменные блюда из крапивы. Полная программа – в афише.

Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

2 июня, суббота 12:00

Вход свободный, мастер-классы — 50 руб.

Гостей ждет большая развлекательная программа с музыкальными и цирковыми номерами, мастер-классами и играми, а также конкурс на лучшую роспись маски из папье-маше. Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучшую роспись игрушки ШАР-ПАПЬЕ — маски из папье-маше. Полная программа фестиваля – в афише.

День защиты детей

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

2 июня, суббота 10:00

Вход свободный, для участников — орг. взнос (500 руб.)

В субботу состоится ежегодный благотворительный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Основным событием станут детские велосипедные заезды на территории кремля, в которых примут участие малыши от 1 года до 5 лет. Также гостей ждет концертная программа, творческие мастер-классы, игровые и интерактивные зоны с аниматорами и площадки, где можно сделать аквагрим. Приходите на праздник в белых футболках, чтобы поддержать официальный цвет акции.

деревня Свиридово

Венев, Веневский район, деревня Свиридово

2 июня, суббота 10:30

3 июня, воскресенье 11:00

В субботу и воскресенье в урочище «12 ключей» состоится фестиваль-квест для школьников. Детям предстоит соревноваться в маневрах «Засечная черта», участвовать в ремесленных состязаниях, а также показать свои знания истории в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Все дни фестиваля будет работать интерактивная зона «Богатырская застава». В воскресенье состоится историческая реконструкция полевого сражения XVII века. Также гостей ждет концерт и демонстрация исторических видеороликов.

Площадь Ленина

Тула, площадь Ленина

3 июня, воскресенье 10:00

Вход свободный

Ежегодный семейный праздник состоится в воскресенье. Самым ярким моментом парада традиционно является карнавальная колонна участников мероприятия. В этом году действо сосредоточится в исторической части города — на территории Тульского кремля – и будет посвящено спорту, здоровому образу жизни и активным семейным развлечениям.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

2 июня, суббота 12:00

Вход свободный

В субботу в парке им. П. П. Белоусова состоится праздник по профессиям, на котором можно будет не только повеселиться, но и пообщаться с представителями разных профессий. В программе представления шоу-форума «цирк» и «аэропанды», концертная программа от лучших детских коллективов города, профессии: dj, пчеловод, продавец, аниматор, шофер, дизайнер и др.

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

1 июня, пятница 13:00, 15:00

Цена: 100 р.

В пятницу краеведческий музей приглашает на интерактивную экскурсию, в ходе которой дети узнают, как жили их ровесники 100 лет назад.

Концерты

Золотой город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

3 июня, воскресенье 15:00

Цена: 500 руб.

Фестиваль «Среднерусская возвышенность» продолжается уже третью неделю. В это воскресенье на его сцене состоится концерт группы «Лицей». За почти 30-летнюю историю своего существования коллектив был неоднократным победителем и лауреатом различных конкурсов и фестивалей, а песни попадали в хит-парады популярных радиостанций. «Лицей» продолжает свою творческую жизнь, снимая видеоклипы, давая сольные концерты, появляясь в качестве гостей на ТВ-программах.

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая тульская аптека»)

2 июня, суббота 20:00

Цена: 300 руб., 400 руб. — в день концерта

В субботу впервые на тульской сцене выступит востребованный в Москве и Санкт-Петербурге представитель белорусского андеграунда группа Тochka.K. Музыкальный стиль коллектива представляет собой смесь psychedelic folk, acoustic rock и гранжа, а манера исполнения напоминает шаманские обряды: завораживающие, магические, на грани эмоций.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

3 июня, воскресенье 20:00

Вход свободный

В воскресенье на сцене Harats Pub выступит молодая группа из Санкт-Петербурга TripFish. Ребята представляют широкий музыкальный диапазон — за один вечер можно услышать и бардовскую песню, и прожженный блюз. Но самое главное – по-настоящему насладиться соединением сильного голоса с рифами хитросплетенной акустической гитары.

Ясная Поляна, музей-усадьба

Ясная Поляна, территория музея-усадьбы

2 июня, суббота, 18:15 – экскурсия, 19:00 — начало концерта

Цена: 1500 руб.

В субботу состоится концерт в доме Л. Н. Толстого из серии мероприятий , на которых исполняются музыкальные произведения со страниц романов и повестей великого писателя. В этот раз заслуженный артист России Павел Нерсесьян сыграет произведения Моцарта и Бетховена, составляющие «музыкальную канву» раннего романа Л. Н. Толстого , единственного произведения великого писателя, написанного от лица женщины. Перед концертом состоится тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого» у башен музея.

Вечеринки

Хвощ, арт-рум

Тула, пр. Ленина, 52-б

2 июня, суббота 16:00

Вход свободный

В честь праздника арт-кафе «Хвощ» готовит насыщенную развлекательную программу. Гостей ждет живая музыка в исполнении этно-коллектива Nowhere_comet, показ фильма «Через вселенную», благотворительный книжный free-маркет, тематические угощения и напитки.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

2 июня, суббота 22:00

Вход свободный

В Москве на выходных пройдет концерт Оззи Осборна, но и у туляков есть возможность услышать его песни совершенно бесплатно. Московская группа TomCat сыграет хиты Motorhead, AC\DC, Metallica, Ozzy Osbourne, Kiss, Guns N'Roses, Twisted Sister и многих других.

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

2 июня, суббота 22:00

Цена: от 400 руб.

В субботу «Типография» воссоздаст атмосферу клуба восточного Лондона начала 2000-х. Единственный русский регги-исполнитель, известный за рубежом, Steppa Style с grime-проектом Steps — агрессивная читка и мрачный звук как лейтмотив вечера.

Театр

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

2 июня, суббота 18:00

Цена: от 300 руб.





В субботу театралов ждет яркое событие сезона. На тульской сцене состоится премьера постановки по мотивам нашумевшей пьесы выпускницы ВГИКа Марии Ладо «Очень простая история». Спектакли по этой притче были поставлены в 36 театрах страны. Это притча о жизни, смерти и любви в одном действии. Взаимоотношения деревенских «Ромео и Джульетты» со своими родителями переживают совсем по-человечески… кто бы вы думали? Живущие в хлеву домашние животные: Лошадь, Корова, Петух, Пес и Свинья.

Выставка

Тульский областной экзотариум

Тула, улица Октябрьская, 26

1-3 июня, пятница-воскресенье, 10:00

Цена: взрослые — 200 руб., дети до 3-х лет — 150 руб., студенты — 150 руб.

На неделе в Тульском экзотариуме открылась новая выставка, где гости увидят не только ящериц, с которых и писался образ главной героини сказки, но и их заморских «коллег». 8 экзотических «хранительниц» покажут во всей красе и себя, и свои сокровища. Также на выставке представлены минералы и самоцветы России, в том числе малахит.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит долгожданный фильм по мотивам одноименной повести Сергея Лукьяненко. Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. Он узнаёт, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?

Цена: от 120 руб.

В кинотеатрах начался показ российского семейного мультфильма «Два хвоста». Приключения двух совершенно разных по характеру зверей — серьёзного и хозяйственного Бобра и непоседливого Кота. Они встречаются, когда кот ищет убежище от дождя в лесу. Бобер выручает Кота, и они становятся закадычными друзьями.

Цена: от 120 руб.

В кино вышел триллер о приключениях офицера российской разведки в исполнении звезды «Голодных игр» Джениффер Лоуренс. По сюжету Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша, главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих стран. Заваривается каша, и впоследствии Доминика хочет отомстить своим хозяевам, начиная работать на ЦРУ, чтобы выявить предателя в Вашингтоне.

Цена: от 120 руб.