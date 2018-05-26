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Красный воробей

Красный воробей

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.05.2018
 
Режиссер:
Френсис Лоуренс
  
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс, Маттиас Шонартс, Джоэли Ричардсон, Сергей Полунин, Текла Рютен
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,82
          
 

Офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша, главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих стран. Заваривается каша, и впоследствии Доминика хочет отомстить своим хозяевам, начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне.

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