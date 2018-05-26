Красный воробей

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Френсис Лоуренс

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс, Маттиас Шонартс, Джоэли Ричардсон, Сергей Полунин, Текла Рютен

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 140 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,82

Офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша, главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих стран. Заваривается каша, и впоследствии Доминика хочет отомстить своим хозяевам, начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне.