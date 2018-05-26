Красный воробей
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Френсис Лоуренс
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс, Маттиас Шонартс, Джоэли Ричардсон, Сергей Полунин, Текла Рютен
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
140 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,82
Офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша, главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих стран. Заваривается каша, и впоследствии Доминика хочет отомстить своим хозяевам, начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне.
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