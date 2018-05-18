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Парад мам

Парад мам

Самым ярким моментом парада традиционно является карнавальная колонна участников мероприятия.

В этом году праздник сосредоточится в исторической части города – на территории Тульского Кремля и будет посвящен спорту, здоровому образу жизни и активным семейным развлечениям.

Точка сбора участников карнавальной процессии и регистрации участников конкурса наряженных колясок, парада беременных «Радуга», конкурса слингомам будет находиться на площади им.Ленина.

Присоединиться к МамПараду могут все желающие вне зависимости от наличия маскарадного костюма, но оригинальный облик приветствуется.

Регистрация участников откроется в 10.00. Колонна начнет свое движение в 11.00.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
3 июня 2018, воскресенье
10:00
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