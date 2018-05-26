Два хвоста
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 31.05.2018
Режиссер:
Наталья Нилова, Виктор Азеев
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Приключения двух совершенно разных по характеру зверей — серьёзного и хозяйственного Бобра и непоседливого Кота. Они встречаются, когда кот ищет убежище от дождя в лесу. Бобер выручает Кота, и они становятся закадычными друзьями. Кот очень хочет стать знаменитым и считает, что все хотят стать знаменитыми, но не все могут в этом признаться. Однажды жизнь этой парочки круто меняется, когда в лесу приземляются инопланетяне из далекой галактики.
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10:40
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10:00
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13:40
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