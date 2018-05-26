Два хвоста

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 31.05.2018

Режиссер: Наталья Нилова, Виктор Азеев

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Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 75 мин

Приключения двух совершенно разных по характеру зверей — серьёзного и хозяйственного Бобра и непоседливого Кота. Они встречаются, когда кот ищет убежище от дождя в лесу. Бобер выручает Кота, и они становятся закадычными друзьями. Кот очень хочет стать знаменитым и считает, что все хотят стать знаменитыми, но не все могут в этом признаться. Однажды жизнь этой парочки круто меняется, когда в лесу приземляются инопланетяне из далекой галактики.