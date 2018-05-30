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Праздник по профессиям

Праздник по профессиям

2 июня состоится в парке им. Белоусова состоится праздник по профессиям на котором можно не только повеселиться, но и пообщаться с представителями разных профессий. На территории будут работать множество развлекательных интерактивных площадок.

В программе:

  • шоу-форум «цирк» концертная программа от лучших детских коллективов города.
  • профессии: dj, пчеловод, продавец, аниматор, шофер, дизайнер и др.
  • шоу аэро панды

Вход свободный

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 июня 2018, суббота
12:00
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