2 июня состоится в парке им. Белоусова состоится праздник по профессиям на котором можно не только повеселиться, но и пообщаться с представителями разных профессий. На территории будут работать множество развлекательных интерактивных площадок.

В программе:

шоу-форум «цирк» концертная программа от лучших детских коллективов города.

профессии: dj, пчеловод, продавец, аниматор, шофер, дизайнер и др.

шоу аэро панды

Вход свободный