Праздник по профессиям
2 июня состоится в парке им. Белоусова состоится праздник по профессиям на котором можно не только повеселиться, но и пообщаться с представителями разных профессий. На территории будут работать множество развлекательных интерактивных площадок.
В программе:
- шоу-форум «цирк» концертная программа от лучших детских коллективов города.
- профессии: dj, пчеловод, продавец, аниматор, шофер, дизайнер и др.
- шоу аэро панды
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 июня 2018, суббота
12:00